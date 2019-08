Vad som hade kunnat vara en katastroftävling har förvandlats till en fest.

Henrik Stenson bjuder.

Henrik Stenson.Fotot: TT

Europatourens vd Keith Pelley har gjort sig känd för att tala om tävlingarnas underhållningsvärde.

”We’re in the entertainment business” är hans motto.

Halvägs in i tävlingen står det klart att Henrik Stenson har gett evenemanget på Hills Golf Club just det.

08.00 i torsdags morse var det mörkt, kallt och regnet duggade. När det vankades talkshow i sponsorbyn sågs mer gyttja än människor. Det rådde domedagsstämning i Mölndal.

Fem och en halv timme senare deklarerade Henrik Stenson redan efter sin första rond att han inte skulle ha med segern att göra.

Joakim Lagergren gjorde visserligen vad han kunde för att höja pulsen, men inte ens all världens Viagra hade fått den kakiklädda publiken upphetsad över vad som väntade – i alla fall inte förrän på söndag.

”Det var som dag och natt” är ett populärt talspråk. Men uppenbarligen kan det också vara skillnad på dag och dag.

Gav tävlingen nytt liv

När Henrik Stenson inledde sin fredagsrunda med bogey var jag nog inte ensam om att reflektera kring hur tävlingen skulle implodera om lördagen och söndagen skulle avverkas utan den stora stjärnan.

Men sedan ändrades allt.

Efter ismannens birdies på tvåan och trean andades vi ut och när han sedan gjorde sex i rad ekade publikens vrål allt intensivare mellan Mölndals höga tallar. Scandinavian Invitation hade fått nytt liv.

Henrik Stenson hade bjudit till fest.

Sveriges Europatourtävling har de senaste åren gått på knäna ekonomiskt och det har avspeglat sig i både prispengar och startfält.

När Thorbjörn Olesen sedan på ett British Airways-plan urinerade sin väg ur tävlingen, blev avstängd från Europatouren och i stället for rakt in i en brittisk rättssal såg det riktigt skralt ut. Då var Matthew Fitzpatrick helt plötsligt ensam spelare rankad bland världens 80 främsta att ställa upp i tävlingen.

Erik Van Royen hade varit näst bäst. Honom hittar vi på plats 87.

En fet jackpot

Inget ont om Matthew Fitzpatrick och Erik Van Royen, men de är inga namn som säljer biljetter.

Så blev det klart med Alex Norén och Henrik Stenson och helt plötsligt fick tävlingen inte bara ett utan två affischnamn.

Att Henrik Stenson sedan gjorde som han gjorde – sex birdies i rad – är inget annat än en jackpot för tävlingsarrangören.

Symboliken i att de tunga kalla regnmolnen försvann och ersattes solljus och många rader stor och glad publik går nästan inte att missa.

Men framför allt är det en jackpot för alla som älskar golf, och inte minst för alla som nu får chansen att se sin förebild och Sveriges bäste herrgolfare någonsin göra upp om en titel på nära håll.

Att Stenson nu dessutom ställs mot en tidigare vinnare och Ryder Cup-spelare i jakten på sin första hemmatitel adderar ytterligare underhållningsvärde till en show som kommer ge dig allt du kan önska.

Som sagt. Henrik Stenson bjuder.

