Scandinavian Invitation-krönika: Upp till bevis för Stenson – ett jätteläge

Han har uppnått det mesta.

Men det finns en sak han inte lyckats med; att vinna på hemmaplan.

Nu är det upp till bevis för Henrik Stenson.

2005 snuvades Stenson på segern av Mark Hensby – är det äntligen dags för revansch?Foto: TT

Det skulle inte vara fel att påstå att han redan har ett komplett cv och en fulländad karriär.

Henrik Stenson blev förste svenske herrgolfare att vinna en major och han gjorde det genom att besegra ikonen Phil Mickelson i en batalj som ofta omskrivs som tidernas mest välspelade.

Som om inte det vore nog har han spelat i hela fem Ryder Cup, vunnit hela sex stora tävlingar på PGA-touren och kommit tvåa i OS.

Med sina elva segrar på Europatouren har han uppnått en form av hjältestatus.

Men det finns en sak han inte vunnit, en sak som skulle vara kronan på verket, och en sak som Henrik Stenson även om han inte gärna medger det säkerligen håller väldigt högt.

Och det är att få vinna inför en svensk hemmapublik.

Samma förberedelser som inför en major

Innan han och familjen flyttade ner till Barsebäck så växte Henrik Stenson upp i Göteborg och är det en sak som är säkert så är det att han tar tävlingen framför barndomsvännerna på allvar.

Jag har på plats sex år i rad följt Stenson i US Masters, i British Open och även vid två tillfällen i US Open.

Förberedelserna dagarna innan består av begränsat med spel – på detta sätt vill Henrik spara energi till när det verkligen gäller – och istället en rejäl dos närspel och puttning.

Även om det finns de som påstår att han med sitt enastående långa spel borde ha vunnit ännu mer är detta ett utstuderat koncept som lett till framgång.

På exakt samma sätt har han tagit sig an uppgiften i Göteborg.

Han har spelat begränsat men lagt mer tid än de flesta andra på puttningsgreenen.

För den svenske ismannen gäller det nu att smida medan järnet är varmt.

För tiden håller på att rinna ifrån honom.

Att Stenson i dag är 43 år är inget att oroa sig över.

Är motivationen där har han så länge kroppen håller minst en handfull år till med förutsättningar till bra golf.

En annan femma är det med konkurrenterna. En ung generation med långtslående spelare blir allt mer prominent och frågan är hur länge till det långa spel som Stenson besitter får honom att sticka ut på det sätt det gör i dag.

Dessutom ska det tilläggas att Stenson inte vunnit sedan triumfen i Wyndham Championship för nästan på dagen två år sedan och det går faktiskt att sätta ett frågetecken för den vardagliga motivationen.

Lättare startfält än vad han är van vid

Men så är det hemmaplan vi snackar om, och detta om något motiverar den svenske superstjärnan.

Stenson har varit riktigt nära vid två tillfällen förut. På dramatisk och hjärtskärande manér föll han 2005 i ett särspel efter att Mark Hensby dräpte en monsterputt på det sista hålet och 2014 gjorde svensken bogey på det 72:a och sista hålet när en birdie fört honom till särspel mot Tongchai Jaidee.

Det går inte att säga något annat än att Henrik Stenson i år har en jättechans på revansch.

Matthew Fitzpatrick (30) är den ende spelaren i startfältet som är högre upp på världsrankingen än Henrik Stenson (34) och Alex Norén är 13 placeringar efter.

Med svenska mått mätt är det ett riktigt vasst startfält.

Men av de stortävlingar som Henrik Stenson normalt spelar så är ingen lättare att vinna. Detta är ett jätteläge att fullborda karriären och hyllas av hemmasupportrarna i staden där han växte upp.