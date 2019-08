REGLER: Europatouren inför hårda straff mot långsamt spel

Nu är det slut med långsamt spel.

I ett uttalande som publicerades under måndagen berättade Europatouren att man från och med nästa säsong kommer gå hårt åt problemet och bestraffa med både pliktslag och böter.

Keith Pelley och Bryson DeChambeauFoto: Reuters

Europatouren informerade på måndagen om den fyrapunksplan man framöver kommer att tillämpa för att få bukt med långsamt spel.

När spelarna hamnar för långt bakom framförvarande grupp granskas de av domare och om en spelare två gånger klockas på mer än sin allokerade tid får denne ett pliktslag.

Tiden en spelare har på sig är enligt följande:

Först att slå får 50 sekunder och den andre respektive tredje att slå får 40 sekunder.

De övriga punkterna är att spelarna ska lära sig kommunicera bättre med varandra och domarna för att hålla speltempot, man kommer även att minska startfälten i vissa tävlingar samt testa ett nytt pace-of-play system.

Dryga böter för de konsekvent långsamma

Som ett tillägg till de nya bestämmelserna kommer också böterna att ökas dramatiskt för de som konsekvent under säsongens gång är ”satta på klockan”.

– Jag tror att våra nya riktlinjer kommer att medföra en meningsfull förändring som kommer att göra golf ännu mer njutbart för spelare och fans, oavsett om de själva är på plats för att se tävlingen eller ser den på tv, säger tourens VD Keith Pelley.

Initiativet kommer efter de senaste veckornas storm kring Bryson DeChambeau. Både kolleger och fans kritiserade honom hårt under Northern Trust Open och Bryson valde sedan att slå ifrån sig gällande kritiken.

PGA-touren meddelade därefter att de ska se över sin pace-of-play policy, men nu har alltså Europatouren gått ett steg längre.

Utöver Bryson DeChambeau har också JB Holmes kritiserats för sitt långsamma spel.

Nedan kan du läsa Europatourens regeländring:

1. Regulation

» When players are out of position and either being monitored or timed, a one-shot penalty will be incurred after two bad times – currently a player would be ‘monitored’ and if he breaches the time allowance (50 seconds for first to play, 40 seconds for second or third to play) he will then be ‘officially timed’ and would then have to breach twice more before being given a one shot penalty. Players will, however, have the option to request one time extension per round, giving an additional 40 seconds to hit a shot on this request.