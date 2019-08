Solheim Cup: Nordqvist och Hedwall klara för laget

Det blir därmed minst två svenskor i det europeiska Solheim Cup-laget, det stod klart sedan både Caroline Hedwall och Anna Nordqvist på söndagen säkrade sina platser på Gleneagles.

Caroline Hedwall och Anna Nordqvist har flera gånger tidigare visat sig vara ett radarpar – bland annat spelade de tillsammans i Solheim Cup 2013 då Hedwall gick genom hela matchen utan att förlora en enda poäng.Foto: TT

HÄNG MED GOLFBLOGGEN TILL PORTUGAL I HÖST

Årets stora lagtävling avgörs i Skottland och på Gleneagles om lite knappt en månad.

I Solheim Cup kommer 12 europeiska damer vara ute efter revansch mot det USA som tog en jordskredsseger för två år sedan.

HÄR LÄSER DU ALLT OM SOLHEIM CUP

Kan bli fler svenskor

Och det blir minst två svenskor i laget. När Europas sista kvaltävling, Scottish Open, avgjordes var nämligen både Caroline Hedwall och Anna Nordqvist på rätt sida.

Nordqvist kvalade in genom världsrankingen medan Hedwall tjänat ihop Solheim Cup-poäng via Europatourens ranking.

Åtta spelare har spelat till sig sina platser i laget och kapten Cathriona Matthews väntas meddela sina Captain’s picks under måndagen.

En av spelarna som säkerligen hoppas ta en av de fyra platserna är majorvinnaren Pernilla Lindberg.

Vann Scottish Open gjorde Mi Jung Hur från Sydkorea på fantastiska 20 under par.

LYSSNA: Nytt avsnitt av podcasten Martin Möter – Prestwick, The Open och dagen då världens bäste dog av hjärtesorg

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger