Henrik Stenson säger nej tack till penningstinna Fedex Cup och Sveriges största golfstjärna kommer hem för att spela Scandinavian Invitation.

Vad som annars kunde blivit en av årets sömnigaste tillställningar förvandlades på ett par sekunder till en folkfest.

Henrik Stenson spelade förvisso det mesta av sin juniorgolf på Barsebäck Golf & Country Club.

Och det är i Barsebäck han laddar batterierna efter en slitig vår och sommar.

När Sveriges ende majorvinnare på herrsidan sätter sig i sin tyska lyxbil för att köra de dryga tre timmarna norrut längs E6 gör han det dock för att bege sig tillbaka till staden där han tog sina första stapplande steg – staden som gav honom hans torra men underhållande humor.

Och var så säker på att han kommer att vara välkommen hem.

Värdet på vår svenska Europatourtävlings prissumma fallit i takt med vår valuta och efter förra årets upplaga gav Lagardére upp.

I år är det Europatouren själv som står för fiolerna. Men det är fortsatt så att potten ligger på futtiga 1,5 miljoner dollar och att bara fyra tävlingar den här säsongen delar ut tunnare checkar.

Flera Ryder Cup-spelare

I fjol hade man tur att Thorbjörn Olesen spelade för en Ryder Cup-plats och åkte till Sverige i hopp om säkra sin närvaro i Paris. Även om han inte säkrade platsen just i Sverige så lyckades han till slut.

Olesen har tackat ja även i år, men vi får avvakta definitivt besked då det finns risk att han bär fotboja i slutet av månaden sedan han urinerat i en mittgång på ett transatlantiskt British Airways-plan samt gjort sexuella närmanden mot en kvinnlig passagerare medan hon sov.

Om Olesen kommer till spel får han hursomhelst i år sällskap av ytterligare ett par Ryder Cup-spelare. Bland annat Matthew Fitzpatrick som vann Nordea Masters 2016 och kom tvåa 2017.

Hur det blir med Alex Norén är ännu oklart. Haningesonen som lovat att komma hem till Hills om han missade Fedex Cup-finalen har spelat så illa i år att han tappat sin plats på PGA-touren. Han skulle kunna återerövra platsen genom att spela de tre sluttävlingarna på Korn Ferry-touren (en kvaltour inför nästa säsong), men tävlingarna spelas samtidigt som Scandinavian Invitation.

Men egentligen är det skit samma. Henrik Stenson lyfter Scandinavian Invitation på egen hand. Och de positiva effekterna med hans närvaro är många.

Ett logiskt beslut av Stenson

Nu får juniorerna äntligen chansen att se sin förebild på nära håll. Publiken kommer att strömma till ordentligt och ekonomin i all runtomkringverksamhet får sig en rejäl skjuts.

Att han återvänder är helt enkelt bra för hela golf-Sverige.

För Stensons egen del tror jag också att valet är det rätta.

Han var inte i tillräckligt bra position för att slå sig in bland de 30 som spelar Fedex-finalen i Atlanta, och hade redan spelat sina 15 tävlingar för året på PGA-touren vilket innebar att han inte behövde fler för att behålla platsen till nästa år.

Nu kan Stenson i stället ladda batterierna på hemmaplan och satsa på Europatourens slutspel Race to Dubai. I det kan han tack vare nya uttagningsregler dessutom tillgodoräkna sig tidiga Ryder Cup-poäng som räknas gentemot nästa år.

När Stenson 2017 senast spelade på hemmaplan talade han om att det var en uppoffring som störde förberedelserna inför US Open.

Den här gången är det ett logiskt val.

”Det känns bra att få komma hem och möta de svenska fansen, atmosfären lär bli fantastisk. Efter en hektisk vår och sommar stod valet mellan FedEx Cup och Scandinavian Invitation, och mitt beslut nu ger mig chansen att vara i Sverige för att träna och ladda batterierna inför den sista delen av säsongen”, sa Stenson när beslutet offentliggjordes.

Så räkna med en Stenson som är full med energi och redo för att ta hösten med storm.

Det är bäddat för fest i Göteborg.

