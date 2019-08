British Open: Shibuno tog klassisk seger – första japanska titeln på 42 år

Hinako Shibuno hade aldrig spelat en golftävling utanför Japan.

Men efter stor dramatik på Woburn Golf Club skrällvann 20-åringen British Open och tog landets första majortriumf på 42 år.

Hinako Shibuno är glad efter segerputten.Foto: TT

Huvudpersonerna i det dramatiska avgörandet på Woburn Golf Club, en timme utanför London, hade alla spännande berättelser att berätta.

Båda Lizette Salas immigrerade till USA från Mexiko och pappa Ramon jobbade extra för att hans dotter skulle kunna spela golf.

Han och mamma Martha sökte båda ”The American dream” med målet att deras barn skulle få en bättre uppväxt än vad de själva fått.

– De ville ge sina barn förutsättningarna att lyckas med vad de än tog sig an, och för mig råkade det bli golf, sa Salas i samband med Solheim Cup 2017.

Pappa Ramon grät då glädjetårar medan dottern stod insvept i stars and stripes.

Nu två år senare hade 30-åringen chansen att vinna sin första majorseger.

Lizette Salas hade bara vunnit en gång tidigare på LPGA-touren. Det var för fem år sedan – och det skulle inte bli den här gången heller.

Hade aldrig tävlat utanför Japan

Japanska Askungensagan Hinako Shibuno var en av flera utmanare. Hon hade aldrig tidigare spelat en majortävling – inte ens en vanlig LPGA Tour-tävling eller överhuvudtaget tävlat utanför Japan – och med fyra hål kvar var hon lika med Salas och världsettan Jin Young Ko.

– Jag kan inte förstå hur jag lyckas på den här nivån, sa Shibuno själv inför den sista rundan.

Världsettan Ko kom för övrigt till Woburn direkt från segern i Evian Championship och hade möjlighet att bli historiens blott sjunde spelare någonsin (både damer och herrar räknat) att vinna tre majortitlar inom loppet av ett år.

Var leendet nyckeln till segern?

Men det var Hinako Shibuno som skulle dra det längsta strået. Hennes sista putt satt stenhårt i bakkanten och säkrade segern ett slag före Salas och två före Ko.

Japanskan fick under tävlingens gång smeknamnet ”Smiling Cinderella” och kanske var just leendet en nyckel till segern.

Managern Hirsohi Shigematsu har under veckans gång klätt ut sig till berget Fuji och ett samurajsvärd, allt för att få sin chef att hålla humöret uppe.

– Egentligen tycker jag mest det är pinsamt, sa Shibuno dagen innan avgörandet men kunde samtidigt inte hålla sig för skratt.

Det verkade hur som helst göra nytta. Leendet var större än någonsin när putten gick i och Shibuno blev första japan att vinna en major sedan 1977 då Chako Higuchi vann LPGA-mästerskapen.

Så här kan det se ut att le sig till seger…Foto: TT

Med blågula ögon sett blev Anna Nordqvist bästa svenska.

Kort efter att hon var färdig för dagen satte sig Nordqvist i en bil till Skottland. Där väntar Scottish Open i North Berwick nästa vecka.

– Jag behöver göra en tävling till för att kvalificera mig till Solheim Cup. Vi missade planet och kör upp i sex timmar.

