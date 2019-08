British Open: Caroline Hedwall har en fot i Solheim Cup

Caroline Hedwall klarade kvalgränsen i British Open.

Men egentligen spelar hon för en plats i Solheim Cup.

– Jag vill naturligtvis spela mig in i laget, säger hon till TT.

Fredagens 68 slag säkrade helgjobb i Woburn, men i potten ligger också en plats i Europalaget i Solheim Cup i september. Inför årets sista major höll hon en plats i Catriona Matthews lag.

En missad kvalgräns hade dock kunnat ställa till det för 30-åringen från Täby. Går det inte helt åt skogen de närmaste två rundorna kvalar hon in via Europatourens rankning och slipper förlita sig på ett wildcard.

– Jag vill naturligtvis spela mig in i laget. Gör man inte det, kan man inte förvänta sig något, säger Hedwall.

Kämpat mot sjukdom

Hedwall har plågats av olika sjukdomar sedan början av sommaren. Inför Evian Championship i förra veckan fick hon halsfluss. Trots det var hon enda svenska att klara cutten och slutade på 17:e plats.

– I slutet av varven känner jag att energin börjar tryta. Jag måste vara noga med att få i mig energi. Man behöver lite socker i huvudet för att hålla hela vägen in. Det är utmaningen just nu. Spelet är bra, nu är det bara att nöta på för att hålla i det över helgen.

TT: Hur mår du egentligen?

– Det går åt rätt håll, men du hör ju rösten är (skrovlig). Jag får rätt ont i halsen på kvällarna och så skär sig rösten. Jag hoppas att det ger sig snart.

