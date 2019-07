De senaste åren har Paula Creamer haft det svårt både på och vid sidan av golfbanan.

2018 både skilde hon sig och såg karriären dala. Men i Evian Championship verkar pusselbitarna falla tillbaka på rätt ställe.

– Jag mår bra igen nu, säger hon.

Paula Creamer är en av tourens mest populära spelare, här jublar hon under Solheim Cup.Foto: TT

Medan det går tungt för svenskorna är det en rutinerad räv och en talangfull rookie som snor åt sig rubrikerna efter den första dagens spel av Evian Championship.

Vinnaren Augusta National Women’s Amateur – Jennifer Kupcho – gick den första rundan fem slag under par samtidigt som publikfavoriten Paula Creamer var ytterligare två slag bättre.

– Det är mer svårspelat i majors än när jag spelade här som amatör förra året. Det är viktigt att spela för mitten av green och ta det säkra före det osäkra, säger Kupcho som var sista spelare att kvala in till tävlingen.

Publikfavoritens återkomst

Paula Creamer har under flera år varit en prominent på touren, men har de senaste åren blivit ett allt ovanligare namn att se i toppen på ledartavlan. Hon gick den första rundan på 64 slag och leder tillsammans med koreanskan Mi Hyang Lee.

– Jag har börjat känna mig bättre både på och vid sidan av golfbanan. Nu har resultaten börjat komma och jag har spelat stabilt de fyra-fem senaste tävlingarna, säger Creamer som skilde sig så sent som för några månader sedan och som ovanpå det tvingats ändra sin sving på grund av en handledsskada.

– Golf är svårt som det är, och blir ännu svårare när man blandar in privatlivet.

Under 2018 ställde Creamer upp i 17 tävlingar, men noterades inte för en enda topp 10-placering och slutade som nummer 113 på penninglistan. Det är hennes sämsta placering under hennes 14 år på touren, och på världsrankingen halkade hon så långt ned som 214.

Men nu verkar det alltså klicka igen.

– Jag känner att jag är i kontroll igen, säger 32-åringen.

Creamer vann just Evian 2003, men då klassades tävlingen inte som en major. När det kommer till majors har hon bara en titel: US Open 2010.

Katastrofal svenskstart

Om det var glatt och framåt för amerikanskan innebar den första rundan i de franska Alperna raka motsatsen för vår svenska kvintett.

Ingen av dem var under par efter den första rundans spel. Caroline Hedwall kämpade med halsfluss och hade det jobbigt i den franska högsommarvärmen. Svenskan kämpade sig tillbaka efter en riktigt usel start och avslutade dagen på ett över par. Det gjorde även Anna Nordqvist.

Pernilla Lindberg ett slag sämre än Nordqvist och Hedwall.

Linnea Ströms runda förstördes på det 11:e hålet, en par fyra där 22-åringen behövde hela sju slag. Hon är totalt tre över par.

Sämst gick det för Madelene Sagström som är +4 efter den första dagen.

