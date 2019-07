THE OPEN-KRÖNIKA: ”Den ende som kan fälla honom nu är Shane Lowry själv”

Det var tävlingen där allt skulle handla om hemmasonen, nordirländaren Rory McIlroy.

Istället kom den att handla om irländaren Shane Lowry.

Tidigare var det Rory, och nu är det Shane som har allt att förlora.

Shane Lowry bär hemmapublikens hopp på axlarna – kan han hålla nerverna i styr?Foto: Håkan Wedin

LÄS MER: HÄR LÄSER DU ALLT OM BRITISH OPEN

Golf är en konstig sport.

När det kommer till kritan så är det den enda slutsatsen man kan dra om spelet.

Det oförutsägbara inträffar alltid.

Ingen kunde räkna med att både Tiger Woods och Rory McIlroy skulle blåsa bort med den med Portrush-mått mätt obefintliga vinden

Samtidigt är det ett spel där de vackraste av skript ofta skrivs.

När Shane Lowry 2009 vann sin första Europatourtävling gjorde han det som amatör i ett Irish Open där det regnade i sidled. I särspelet ställdes han mot en engelsman vid namn Robert Rock.

10 år senare kommer det på nytt att regna i sidled och på nytt kommer han att spela med en engelsman, den här gången vid namn Tommy Fleetwood.

LÄS MER: Lowry – ”Jag är en annan person nu”

Gav segern till Dustin

För tre år sedan var sedan allt upplagt för att Shane Lowry skulle vinna sin första major. Han ledde med fyra slag inför den sista rundan på ett svårspelat Oakmont.

Han floppade totalt.

Då tappade han allt. Gick fyra slag över par och fick med tårar i ögonen se Dustin Johnson höja bucklan samtidigt som han gav Paulina Gretzky en klapp på rumpan.

Nu leder Lowry på nytt med fyra slag.

De jagande är nu än mer namnkunniga än vad de var då. Majorvinnare som Brooks Koepka och Justin Rose ligger honom i bakhasorna. Men faktum kvarstår att om Shane Lowry bara gör vad han ska så kommer han att vinna.

Den ende som kan sätta krokben på honom nu är han själv och nu ställer sig hela världen – och inte minst 40 000 förhoppningsfulla hemmasupportrar – frågan om han lärt sig av läxan på Oakmont.

Häcklades av USGA

Det är svårt att inte hålla en tumme för den rödskäggige och lite pluffsige irländaren som för fyra år sedan hånades för just sin storlek under US Open på Pinehurst.

Då hade han av USGA parats ihop med Kevin Stadler och Brendon De Jonge i en ”tjockisboll”. Det hela var tänkt som någon typ av misslyckad PR-grej av ett USGA som ville göra lottningen intressant.

Det hela slog bakut och Shane Lowry berättade efteråt i en artikel i Irish Times om hur illa han tagit vid sig.

LÄS MER: SÅ ÄR DET ATT SPELA BRITISH OPEN-BANAN

Shane Lowrys väg till guldläget har inte varit lätt.

Men på Royal Portrush bärs han fram av publiken.

På sin presskonferens efter den magiska tredje ronden berättade Shane Lowry med ett nästan barnsligt leende att han ville sätta varje putt för att få höra publikens skrik.

Vrålen var så höga att Prins Andrew på VIP-läktaren satte eftermiddagsteet i vrångstrupen och Rory McIlroy fick köra med brusreducerande lurar på Florida-flighten.

Det är inte över.

Royal Portrush må vara en av världens mest dramatiska banor. Men den match som väntar Shane Lowry är en rysare.

Bobby Jones sa en gång för många år sedan att golf spelas på en bana om 14 centimeter – utrymmet mellan dina öron.

British Open 2019 avgörs mellan Shane Lowrys.

PODCAST: Alexander Björk om pappalivet på touren, Phils överraskning och beslutet som definierat karriären

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger