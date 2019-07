THE OPEN: Han tippade Lowry som segrare – redan i maj månad

För många var det en skräll att Shane Lowry lyckades vinna The Open på Royal Portrush.

Men inte för alla. Michael Broström, 51, tjänade storkovan på Lowrys seger.

– Det är inte första gången jag hittat en vinnare långt i förväg, säger han.

Michael Broström ska köpa en ny putter för pengarna.Foto: Privat/TT

Mycket av försnacket handlade om Rory McIlroy. Men när det sedan väl gick av stapeln skulle det visa sig att tävlingen förvandlades till en uppvisning signerad en annan herre; irländaren Shane Lowry.

Michael Broström – hallänning, golftok och van golfgamblare – satsade pengar på irländaren redan i maj månad.

– Jag har spelat banan många gånger och den kräver nästan lite ”irländskt” spel för att scora konsekvent. Man måste kunna slå högt, lågt och skruva i båda riktningarna. Vädret har också varit på hans sida, säger Michael som följt tävlingen på tv.

– Jag önskar att jag var där för att få uppleva festen i Portrush och på hela Irland.

Bra på att tippa segrare

Michael Broström jobbar till vardags som golfskribent och är lite av en tippningsexpert. Han lyckades också pricka rätt när Charl Schwartzel, Bubba Watson och Adam Scott vann sina respektive segrar i US Masters.

– Roligaste betet var Bubba. Jag såg hur bra han spelade i WGC Matchplay det året och tänkte att han skulle bli farlig i US Masters med sin enorma längd och skruv från höger till vänster.

– Jag bet fingernaglar så det började smaka armbåge när han slog ut i skogen innan jag gapade som en tokig när han hookade in 52-gradaren på green. Alla här hemma i huset fick ett bryskt uppvaknande.

Efter att ha kammat hem en rejäl hacka på Bubba tog Micke ut en slant, och valde sedan att spela resten på Adam Scott chanser i British Open på Lytham & St Annes samma år.

– Det var ett stort misstag, säger han.

Kompisen är inte lika glad

Scott ledde tävlingen med fyra hål kvar att spel och nu tänkte Micke att han skulle vinna storkovan.

– Jag satt hemma och tittade på de första nio och sa till frugan att vi skulle köra ut till klubben för att se slutet och fira med champagne. Men jag fick åka hem med svansen mellan benen när han släppte ledningen.

En gruvlig revansch fick Micke i alla fall den här gången. Spelet på Lowry gav 61 gånger pengarna. Han pytsade in 100 kronor och vann således 6 100.

– Jag har också en kompis som satsade på Shane, men han satte också en tusenlapp på Henrik Stenson, så han är kanske inte lika nöjd…

Michael Broström vid ett besök på Royal Portrush.Foto: Privat

