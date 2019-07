THE OPEN: Schauffele anklagad för fusk – nu slår stjärnan tillbaka

Amerikanska stjärnan Xander Schauffele går en fight med tävlingsarrangören R&A (The Royal and Ancient).

Inför The Open tvingades han byta ut sin driver.

Och efter lördagens runda gick han till motattack.

– Jag har blivit kallad fuskare, säger han.

Xander Schauffele är irriterad på R&A.Foto: USA Today

Det var dagarna innan tävlingen började som Xander Schauffele – vinnare av Fedex Cup-finalen 2017 och ytterligare tre PGA Tour-tävlingar – fick beskedet att hans driver inte var tillåten att spela med då den gav för hög trampolineffekt.

Enligt Schauffele tog det flera dagar för honom att prova ut en ny klubba, men framför allt menade han att arrangören både smutsat ned hans rykte genom att offentliggöra beslutet och försämrat hans segerchanser i tävlingen.

– Man vill ju inte stå och testa ut en ny klubba under en majorvecka, säger han.

Testar inte alla spelare

Som om inte detta vore nog påpekade han också det märkliga i att arrangören inte testat alla spelares klubbor utan bara gjort slumpmässiga tester.

– För att göra det rättvist borde de testa allas klubbor. Jag vet att det finns fler spelare vars klubbor inte passerade testet, säger Callaway-spelaren och hävdar att även TaylorMades driver ska ha haft för hög trampolineffekt.

– Jag tycker att detta är information som borde ha hållits provat, men R&A gjorde inte sitt jobb med den biten, så jag känner inte att jag behöver göra det.

Amerikanens kolleger var inte sena med att skoja om ämnet – men Schauffele har tagit illa vid sig.

– Det är jobbigt för mig. Mina kolleger har kallat mig fuskare. De har bara skojat, men när någon skriker ”fuskare” inför 200 personer så blir det inte så bra.

– Jag är förbannad för det känns som att R&A försökt förstöra min image genom att inte hålla det privat. Nu behandlar jag dem som de behandlat mig.

– Detta har inte skötts professionellt och det har stört mig.

”Vi har jobbat tillsammans”

Det är andra året i följd som R&A har testat drivers. Man har slumpmässigt valt ut 30 spelare vars utrustning kontrollerats.

Förra året passerade samtliga drivers testet som kallas CT Test.

På fredagskvällen bekräftade R&A att man tvingat Schauffele att byta driver.

– Vi slumpartat ut 30 spelare vars drivers vi testade och vi kan bekräfta att Xanders diriver inte klarade testet. Vi har jobbat tillsammans med Xanders leverantör för att säkerställa att han har ett antal olika drivers han kan använda under veckan.

Enligt källor till Golf Digest ska flera spelare än Schauffele ha haft drivers som inte var tillåtna.

