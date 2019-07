Det väntas oväder under den sista dagens spel av The Open Championship.

Därför valde tävlingsarrangören The R&A (The Royal and Ancient) att tidigarelägga söndagens starttider.

Första start kommer nu att vara 07.32 och ledarbollen går därmed 13.47.

Irländaren Shane Lowry är van vid regn och rusk – något han bland annat visade när han vann Irish Open 2009. Nu ska han hålla nerverna i styr och säkra sin första British Open-titel.Foto: Rex Shutterstock

Inför den sista dagens spel ligger svenskarna Henrik Stenson och Alex Norén delad 12:a på sex slag under par.