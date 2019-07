Alex Norén och Henrik Stenson ligger lika halvvägs in i The Open.

Nu tar de båda stjärnorna sikte på toppen.

– Jag spelar tillräckligt bra, säger Norén.

– Vi har inte spelat bort oss, säger Stenson.

Alex Norén gick den andra rundan av The Open på par, tre sämre än rond ett. Efteråt menade Haningesonen att han trots resultatet spelade bättre under den andra rundan jämfört med den första, men att effektiviteten inte riktigt var där.

Och kan han hålla uppe det fina spelet hoppas Norén så småningom kunna utmana om titeln.

– Som jag spelade i dag gav jag mig själv väldigt många chanser, jag måste bara ut på rangen och se över några slag, annars tycker jag att jag spelar tillräckligt bra för att vara med.

Önskelistan inför helgens avgörande består därför bland annat av vind.

– Blir det blåsigt så kan det bli lättare att klättra lite. Banan är inte lätt. Man ser det på resultaten. De leder på åtta under trots att vi haft det bästa vädret i British Open någonsin.

Stenson: ”Jag gör en bra runda”

Henrik Stenson gick den andra rundan två slag under par och ligger därmed precis som Norén totalt tre under.

– Det var läge att ta in något slag och ge sig själv lite mer tätkänning. Jag slog ett bra inspel på 13 och slog en bra putt som tog i kanten men gick ur, hade jag satt den hade jag varit fem under totalt och haft bra häng.

Stenson gjorde sedan bogey på 14 och är därmed fem slag från ledarduon som består av JB Holmes och Shane Lowry.

Henrik Stenson.Foto: Sipa

Inför helgen tar Stenson precis som Norén sikte på toppen.

– Jag gör en bra runda och ett bra jobb där ute, men känner ändå inte att vi riktigt går på alla cylindrar. 36 hål är också ganska mycket att spela golf på och om man skulle höja sig en nivå eller två så är det inte så att vi spelat bort oss.

