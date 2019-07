THE OPEN: Då hånad för sin vikt – nu kan Lowry skriva historia

Shane Lowry bärs fram av publiken och har ett gyllene läge att vinna The Open Championship på Royal Portrush.

Det är andra bullar än när han för fem år sedan hånades i US Open.

Mobbades 2014 i USA – men på Portrush har Shane Lowry publiken bakom sig. Foto: Sipa

Shane Lowry inledde den andra rundan av The Open Championship -4 och ett slag bakom ledande JB Holmes.

Men under inledningen av den andra rundan tryckte irländaren gasen i botten och efter tio hål av fredagens runda var Lowry hela sex slag under par.

The Open spelas i år för första gången sedan 1951 utanför England eller Skottland och Lowry fullkomligt bars fram av den rekordstora publiken (störst någonsin utanför St Andrews).

Mycket har ändrats i Shane Lowrys liv de senaste åren.

Han kommit till start i golfens äldsta mästerskap de fyra senate åren och vid samtliga tillfällen har han missat kvalgränsen.

Mobbades i US Open 2014

I US Open har han dock varit mer framgångsrik. 2015 kom han nia och 2016 tvåa.

Men det är också i USA han haft sina jobbigare stunder.

Den värsta 2014 då han missade kvalgränsen i US Open på Pinehurst. I den tävlingen hade tävlingsledningen parat ihop honom med två andra ”stora” golfare.

Lowry menade att han Kevin Stadler och Brendon De Jonge mobbades av tävlingsledningen; det amerikanska golfförbundet.

– Någon hade den fantastiska idén att låta tre stora killar spela tillsammans. Jag tycker att det är orättvist mot oss tre. Alla vet ju att det här inte är något lotteri och jag kan bara hoppas att publiken är snäll mot oss, sa Lowry då och tillade:

– Vad de gjorde är inget annat än mobbing.

”Jobbat med min hälsa och fysik”

Den i dag 32-årige Lowry berättade att han pratat med sin vän, nordirländaren Greame McDowell, och att denne gett honom rådet att höja rösten.

– Jag har alltid varit överviktig, men jag har jobbat med min hälsa och fysik. Tyvärr är det inte alla som ser det.

Lowry har sedan den där tävlingen på Pinehurst fortsatt att lägga mycket tid på sin hälsa, något som avspeglat sig i hans spel.

Under 2019 har Lowry vunnit en stor tävling i Abu Dhabi och klättrat från 90:e till 33:e plats på världsrankingen.

2009 vann Lowry Irish Open. Han var då fortfarande amatör. En seger på Royal Portrush skulle dock med stor marginal vara den karriärens största triumf – och ytterligare en knäpp på näsan till USGA.