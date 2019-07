THE OPEN: McIlroy vill förena Nordirland – ger besked inför Tokyo-OS

Det har gått 68 år sedan Nordirland senast arrangerade The Open Championship.

Många av de åren har präglats av oroligheter. Men nu råder nya tider, menar hemmastjärnan Rory McIlroy.

– Detta är en tävling som förenar oss, säger stjärnan.

Rory McIlroy är uppvuxen ett stenkast från Portrush och har banrekordet (61 slag) på årets British Open-bana.Foto: TT

Än i dag löper det en hög mur genom Belfast. Mer än 20 år efter långfredsavtalet delar den fortfarande stadens medborgare baserat på religion och politiska åsikter.

I Nordirland utspelade sig från slutet av 60-talet till 1998 (då freden slöts) en blodig konflikt som fick namnet The Troubles. The Tourbles orsakades av splittring mellan nationalister, som ser sig som irländare och är övervägande romersk-katolska, och unionister, som ser sig som britter och är övervägande protestantiska.

Unionisterna vill att Nordirland kvarstår som en del av Storbritannien, medan nationalisterna vill ha en återförening med resten av Irland.

”Sport har en förmåga att förena”

Med detta sagt har 30-åriga megastjärnan Rory McIlroy vägrat att låta golfförbund så väl som medierna eller supportrar placera honom i ett fack. Han vill inte tillhöra det ena eller det andra.

Istället hoppas McIlroy att hans spel och det faktum att Nordirland i år åter är värd för ett av idrottsvärldens äldsta och mest mytomspunna event ska svetsa samman hans land ytterligare efter alla dessa år av konflikter.

– Sport har alltid haft en förena människor, och vi är alla medvetna om att det är något vårt land behöver. När man talar om vilket arv tävlingen lämnar efter sig så tror jag att det kan vara den största påverkan.

– Att tävlingen spelas här betyder också att folk har gått vidare och att det är nya tider, detta är en väldigt välmående plats i dag och jag är väldigt glad över att ha vuxit upp här, säger McIroy och berättar att han själv inte var nära våldsamheterna under sin uppväxt.

– Jag såg en film som heter ”71”. Den handlade om en brittisk soldat som stationerats i palatsbarackerna i Holywood – bara 500 meter från var jag växte upp – och man får följa honom genom The Troubles. Jag fick fråga mina föräldrar om vad jag såg faktiskt hade hänt.

Representerar Irland i OS

Rory McIlroy fick stora svarta rubriker när han inför OS i Rio de Janeiro meddelade att han inte skulle delta i spelen.

Men en del av diskussionen handlade också om vilken nation Rory i så fall skulle representera – och ett potentiellt politiskt ställningstagande. Han kunde välja Irland eller Storbritannien och har nu bestämt sig för att representera Irland under OS i Tokyo

– Jag lät andras åsikter spela in i mitt beslut, men i slutändan är det jag som bestämmer. De som verkligen bryr sig om vem jag representerar, vem jag spelar för, de är inga jag bryr mig om.

– När det kommer till kritan så hade jag ångrat mig om jag en dag såg tillbaka på min karriär och jag inte spelat OS så hade jag förmodligen ångrat mig. Så det är därför jag vill vara med, och så klart för upplevelsen. Det är något jag aldrig tidigare upplevt.

– Och så är det ju i Japan. Jag tycker om Japan, människorna där och maten. Det kommer att bli en fin vecka.

Men först; The Open på hemmaplan.

– Jag ska bara gå ut där och ha kul. Nu har jag publiken i ryggen och om inte det kan hjälpa mig så finns det inget som kan.

