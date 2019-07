Stel och rostig ska Tiger Woods kämpa mot regn, kalla Atlantvindar och hungriga konkurrenter på Royal Portrush.

”Är han redo? Har han drivet?” är frågorna som hopar sig inför den 148:e upplagan av The Open Championship.

För det råder ingen tvekan om att tävlingen passar honom – men har han orken?

Har Tiger Woods orken att ladda om efter sagoslutet på Augusta?Foto: TT

Det idrottsliga fenomenet Tiger Woods peggar på torsdagen upp tillsammans med Patrick Reed och Matt Wallace.

Personligen tycker jag lite synd om Matt Wallace vars upplevelse kommer kunna liknas med att spela golf tillsammans med Bill och Bull. Det blir spännande att se hur engelsmannen – som inför Ryder Cup i fjol själv tyckte han förtjänade en plats i det europeiska succélaget – hanterar denna uppgift.

Komiskt nog parade USA:s kapten Jim Furyk ihop just Reed och Woods i Ryder Cup, och det krävdes ingen kärnfysiker för att räkna ut att det inte fanns plats för dem båda på ett och samma golfhål – som lag imploderade de två alfahannarna fullständigt.

Vad händer nu för Tiger Woods?

Bataljen på franska Le Golf National ägde rum knappt sju månader innan miraklet i US Masters. Tiger Woods hade förvisso redan i Fedex Cup-finalen i Atlanta, veckan innan Ryder Cup, skrivit ett nytt kapitel i golfens häftigaste bok, men på Augusta National blev sagoslutet och hans Rocky Balboa-klassiker ett faktum.

Han vann det största som går att vinna på amerikansk mark och gjorde det på platsen där hans första kapitel skrivits 22 år tidigare.

Han hade bevisat det omöjliga möjligt och knäppt kritikerna på näsan.

Men nu måste man fråga sig vad som händer sedan med Tiger Woods, och om han har drivet för att utmana Jack Nicklaus rekord om 18 majorvinster. I dag har Tiger 15.

Orkar han verkligen regissera en uppföljare?

Jag hoppas det, men vid golfstjärnans senaste framträdanden – under PGA-mästerskapen och US Open – tycker jag mig ha skymtat en viss nöjdhet.

Detta har också avspeglat sig i Woods schema, sedan triumfen i US Masters har Woods bara spelat tre tävlingar; PGA-mästerskapen, The Memorial och US Open. Inte vid något av tillfällena har han haft med segerstriden att göra.

Inför The Open har han alltså inte tävlat på fem veckor, och även om Tiger under hela sin karriär varit känd för ett sparsmakat schema så går det självfallet att fråga sig varför det ser ut som det gör.

Har bästa chansen på linksbanor

Svaret gav han på tisdagens presskonferens då han förklarade att för många tävlingar per säsong sliter för mycket på hans kropp och därmed riskerar långsiktigheten när det kommer till majors.

Han har därför bestämt sig för att spela ett färre antal tävlingar.

På samma presskonferens berättade Woods att formen inför denna major inte är 100-procentig.

Det är inget konstigt med detta. Men trots allt är svaren oroande. Är det en indikation på att slutet närmar sig, att tigern börjar känna mättnad och att kroppen inte längre orkar?

Varför kommer han annars till British Open utan att ha tävlat på över en månads tid och säger att formen inte riktigt är där?

Hur som helst finns det få, om ens någon tävling, som både nu och de kommande åren passar Woods bättre. Här behöver han inte slå lika långt som en Brooks Koepka eller Dustin Johnson utan kan i stället förlita sig på erfarenhet, kreativitet och touch.

Kan han behålla drivet samt undvika skador är jag därför säker på att Woods får lyfta The Claret Jug igen – men kan han det?

