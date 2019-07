The Open: Harrington ifrågasätter Tigers förberedelser

Tiger Woods förbereder sig med vila.

Det är något kollegan och tvåfaldige British Open-vinnaren Padraig Harrington ifrågasätter.

– Jag tror att du behöver spela tävlingar för att ha en chans, säger han enligt Golf Monthly.

Tiger Woods har inte tävlat sedan US Open – rätt eller fel?Foto: AP

I dagarna lade Tiger Woods upp en video på sociala medier där han berättade om sina träningsrutiner inför The Open Championship (British Open) på Royal Portrush.

Klockan var då 01.00 lokal tid i Florida och tidig morgon i Nordirland där The Open spelas.

– Jag gör det för att vara redo för tidsskillnaden, sa Woods i videon.

Harrington: ”Du ger bort slag”

Men faktum kvarstår att Tiger inte spelat någon tävlingsgolf sedan US Open på Pebble Beach för en månad sedan.

Det har fått Padraig Harrington – som vann The Open back-to-back 2007 och 2008 – att reagera.

Så här sa han under den gångna veckans tävling Irish Open.

– Om du på allvar försöker vinna The Open behöver du spela några av tävlingarna före. Du spelar hellre linksgolf och tävlingar än spelar på egen hand, sa Harrington och refererade till den speciella karaktären banorna har på de brittiska öarna.

– Men jag tycker verkligen att linksgolf är annorlunda. Du ger bort några slag om du inte vänjer dig vid spelet veckorna innan The Open.

Imponerats av Woods

När det kommer till Woods specifika fall säger Harrington så här.

– Det har alltid varit imponerande när Tiger spelat majors utan att tävla veckorna innan. Personligen skjuter jag mig själv i foten om jag inte gör det. Men vi är väldigt olika personligheter också.

Padraig Harrington har förutom sina två titlar i The Open även vunnit PGA-mästerskapen och är kapten för det europeiska Ryder Cup-laget 2020.

Tiger har totalt 15 majortitlar. Den senaste kom i US Masters, i april.

