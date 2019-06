Den åttonde upplagan av ANNIKA Invitational är avklarad.

Englands nya stjärnskott Lily May Humphreys vann på sanslösa 12 slag under par.

– Det är mitt bästa resultat i år, berättar hon.

Annika Sörenstam var i dagarna tillbaka på svensk mark när hennes juniortävling ANNIKA Invitational spelades på Vasatorp.

Englands nya stjärnskott på damsidan, Lily May Humphreys, tog på torsdagen sin tredje seger i år när hon krossade Vasatorps Tournament Course på totalt 207 slag, tolv under par. Den 17-åriga engelskan var ett slag före danskan Anna Normann och fyra före Pia Babnik, Slovenien.

– Jag är väldigt glad. Tolv under par är mitt bästa resultatet i år – i Wales Open och Irish Open var jag tio under. När Anna gjorde tre birdies i rad sista nio, och bara var ett efter, var det lite nervöst, säger Lily May Humphreys efter segern.

Annika: ”Baserat på tacksamhet till golfen”

Annika Sörenstams tävling spelas i fem världsdelar – Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien och Oceanien. Hon är också värd för en Europatourtävling i spanska Sotogrande, som Lily May Humphreys får spela nästa år tack vare segern på Vasatorps Golfklubb.

För Golfbloggen berättar Annika Sörenstam själv om sitt engagemang inom junior- och damgolf.

– Det är kl att vara tillbaka i Sverige. ANNIKA Invitational Europe betyder mycket för mig. Det var ju i Sverige som min golf började ta fart och blomstra, så det är en ära att få ge tillbaka och inspirera nästa generation unga golfare.

– Min insats är baserat på en tacksamhet till golfen, och jag är säker på att jag om jag inte hade spelat golf, då hade jag inte haft det underbara och priviligierade liv som jag fått.

