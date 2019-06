US Open: Norsk succé – Hovland tidernas bästa amatör

Viktor Hovland blev inte bara bäste amatör i US Open.

Norrmannen noterades dessutom för den bästa scoren av en amatör i tävlingens 119 upplagor långa historia.

– Jag hoppas kunna dra nytta av den här upplevelsen i min professionella karriär, förhoppningsvis kan jag vinna tävlingar, säger 21-åringen.

Han vann världens största amatörtävling US Amateur just på Pebble Beach och säkrade därmed sin plats i US Open.

Väl i proffstävlingen fortsatte succén för Viktor Hovland. Rundorna 69-73-71-67 innebar totalt 280 slag och den bästa scoren någonsin i US Open av en amatör.

– Det är så klart en häftig sak, och jag hoppas att jag dra nytta av den här upplevelsen i min professionella karriär.

Hade Hovland varit proffs hade han kammat hem över 2 miljoner svenska kronor för insatsen på Pebble Beach.

Efter US Open blir dock Hovland proffs och har chans att vinna sin första prischeck i nästa veckas Travellers Championship.

”Mina bästa år i livet”

Hovland tre års universitetsstudier på Oklahoma State University i ryggen och lyfter efter bedriften fram tiden där.

– Jag har haft mina tre bästa år i livet på Oklahoma State, jag har lärt mig så mycket både som spelare och person där.

– Det är nästan lite sorgligt att det är över med min amatör- och collegekarriär. Det har varit en fantastisk tid.

Nu räknar golfvärlden med att han snart är tillbaka på Pebble Beach – kanske redan i AT&T Pro Am i februari nästa år.

– Jag får ju se vad mitt schema kommer att se ut så, men det är klart att jag ser framemot att komma tillbaka här.

