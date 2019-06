US Open: Woodland slog Tigers rekord – 22 miljoner rikare

Han hade aldrig vunnit en major och hade dessutom sju gånger i rad misslyckats med att försvara ledningar på PGA-touren.

Men på Pebbe Beach lyckades Gary Woodland, 35, lägga historiken åt sidan.

– Jag är bara glad att det är över, säger han.

Gary Woodland.Foto: AP

Gary Woodland hade inför US Open varit i ledningen inför den sista dagen vid sju tillfällen på PGA-touren.

Inte en enda gång hade han lyckats vinna.

Men när han gick ut i ledning i US Open höll han nerverna i styr. 35-åringen gjorde birdies på både tvåan och trean och höll sin ledning hela vägen i mål.

När han slog ut på det sista hålet ledde han med två slag före Brooks Koepka – och efter att han sänkt en putt över hela green på det sista hålet blev segermarginalen till slut tre.

Slog Woods rekord från 2000

Woodlands totalt 13 slag under par är ett slag bättre än när Tiger Woods 2000 skrev historia. Woods gick 12 under par, vilket då var det bästa i ett US Open på Pebble Beach, och vann med 15 slag.

– Jag är faktiskt bara glad att det är över. Jag lät inte tankarna springa i väg överhuvudtaget, och tänkte aldrig på vad som skulle ske efteråt utan lyckades stanna i nuet.

– Jag visste faktiskt att Tiger gick 12 under när han vann här, så mitt fokus var bara på att slå det. Men det är klart att jag hade varit nöjd med -12 också, skrattar han.

Som tack för besväret fick Gary Woodland 2,25 miljoner dollar.

