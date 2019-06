US Open: Vännerna Woodland och Rose gör upp om titeln

Gary Woodland och Justin Rose gör upp om titeln i US Open.

Men det är också en talang och hans mentor som går öga mot öga.

– Justin tog mig under sina vingar, säger Woodland inför den avgörande ronden på Pebble Beach.

Woodland och Rose skakar hand efter lördagens spel på Pebble Beach.Foto: Sipa

Amerikanen Gary Woodland, 35, och engelsmannen Justin Rose, 38, ligger etta och tvåa när 18 hål återstår av årets US Open.

Men vad inte många vet är att de båda har en ganska unik relation.

– Jag träffade Justin 2008. Jag hade precis blivit proffs och hade ingen status på PGA-touren. Jag kvalade för att ta mig in på touren och det här var bara en vecka innan sista kvaltävlingen, berättar Woodland.

Rose tog Woodland under sina vingar

Vid det laget var det inte många som överhuvudtaget kände till amerikanen som just hade flyttat till Lake Nona utanför Orlando, samma område som både Justin Rose då bodde och där stjärnor som Henrik Stenson och Ernie Els bor än i dag.

– Jag tränade och Justin kom fram och introducerade sig, han frågade vad jag gjorde och jag berättade att jag skulle kvala den kommande veckan.

– Han gav mig en del råd. Kvalet var en tävling över sex rundor och han sa bland annat åt mig att bryta ner tävlingen till nio hål åt gången och försöka gå under par varje nia. Han sa också att där skulle vara kända spelare som också kvalade och att jag var tvungen att bara gå ut och göra min grej.

Reser tillsammans till tävlingar

Justin Roses tips funkade för Woodland som kvalade in till PGA-touren det året.

– Jag spelade fint och eftersom vi bodde så nära varandra så reste vi mellan tävlingar en hel del tillsammans.

I dag har både Woodland och Rose samma agent – Mark Steinberg som för övrigt också har Tiger Woods.

– ”Rosie” har varit en bra vän under en lång tid nu. Vi har mycket kul på banan tillsammans och jag hoppas vi kommer ha det under den sista rundan också, avslutar Woodland.

Inför den sista rundan är Woodland elva slag under par. Rose är 10 och treorna Brooks Koepka, Louis Oosthuizen och Chez Reavie är sju under.

