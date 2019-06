Marcus Kinhult avslutade US Open storstilat.

Den sista rundan gick han på 66 slag – bara ett sämre än turneringens då bästa runda.

– Jag måste äta mer Nutella, säger han.

Kinhults succérecept: Nutella.Foto: Martin Hardenberger

Tillsammans med sin pappa och tillika tränare Mikael korrigerade Marcus några saker i svingen efter lördagens runda och på söndagen stämde det mesta. Sex birdies och en bogey blev det. Bara Justin Rose och Gary Woodland hade då noterats för bättre resultat i årets upplaga av US Open.

– Äntligen, där satt den. Den här rundan gick de bra de sista nio hålen också, tidigare har jag bara fått till det de första nio, säger Kinhult.

Tvingades ha regnbyxor hela rundan

Men kanske är det verkliga framgångsreceptet Nutella-mackor. Kinhult käkade en Nutella-macka inför fredagens runda. Då gick han under par. Samma recept körde han inför söndagens runda.

– Jag är inte skrockfull, men det var gott, säger han.

Det Kinhult inte fick i munnen landade på de vita byxorna, något som gjorde att han trots 15 graders värme fick spela hela rundan med regnbyxorna på.

– Det var varmt. Mamma försökte få bort fläcken men det såg inte så bra ut, förklarar Marcus.

”Kan bli riktigt bra”

Oavsett om det så var tack vare lördagens träningspass, Nutellan eller regnbyxorna kan Marcus Kinhults första US Open inte beskrivas som något annat än en succé.

Den 22-årige Skaftökillen som för bara några veckor sedan vann sin första tävling på Europatouren fick ett tydligt kvitto på att hans spel håller på den absolut högsta nivån.

– Det är något jag är ganska nöjd med. Sedan handlar placeringar lika mycket om vad de andra gör. Ser man på in insats så är jag nöjd med den sista rundan, i fredags spelade jag också ganska bra. Men de andra två rundorna kände jag att jag lämnade ganska många slag där ute. Det är inte min bästa vecka spelmässigt.

Att det trots att du inte är helt nöjd går så bra i ditt första US Open måste vara ett bra betyg på hur du står dig gentemot kollegerna?

– Det känns ganska bra. Det känns som att högstanivån är ganska bra just nu. Det gäller bara att bli lite jämnare så att jag får slå ut senare på eftermiddagen. Kan jag slipa lägstanivån kan det här bli riktigt bra.

Vad tar du främst med dig från den här tävlingen?

– Hela erfarenheten, bara att ha gjort det, gör att allt kommer att vara mer familjärt. Den här uppsättningen gör också att man blir tvungen att utveckla sitt spel för att kunna hantera det bättre.

Nu väntar en veckas ledighet innan tre raka tävlingar där Marcus satsar på att säkra sin plats i British Open.

