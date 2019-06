US Open: Phil Mickelson och demonerna

US Open-demonerna jagar Phil Mickelson.

Den populäre amerikanen har vunnit allt. Förutom US Open – tävlingen som ligger honom närmast hjärtat.

– Det är det enda jag önskar mig, säger ”Lefty”.

Phil Mickelson gör saker på sitt sätt. Han har gjort sig känd för mäktiga lobbslag och att ha två drivers i bagen – men att vinna US Open har han aldrig lyckats med.Foto: AP

Det är något speciellt med Phil Mickelson och US Open. US Open är tävlingen den populäre vänsterspelaren håller allra högst, men det är också tävlingen som så många gånger skrattat honom i ansiktet.

Phil Mickelson har kommit tvåa i tävlingen otroliga sex gånger. Den senaste andraplatsen kom på Merion 2013 då han var två slag bakom Justin Rose.

Det verkar som förgjort för ”Lefty”.

– Det är inte mycket jag kan göra för att omdefiniera min karriär vid det här laget, men det finns en sak, och det är att vinna US Open, säger Mickelson.

Spelade pingis på Shinnecock Hills

De senaste upplagorna av tävlingen har varit plågsamma för Phil som senast på Long Island-banan Shinnecock Hills gjorde bort sig fullkomligt. Efter att ha missat en putt gick han fram till bollen medan den fortfarande var i rullning och drämde till den igen – det var en handling som i det närmaste förde tankarna till pingis.

Frustrationen hade talat och först menade Mickelson att han studerat reglerna och var redo att acceptera pliktslagen.

Några dagar senare bad han om ursäkt.

– Jag vet att jag borde ha sagt det här tidigare, men det tog några dagar för mig att lugna ner mig. Min ilska och frustration gjorde att jag tappade kontrollen. Jag skäms och är besviken över vad jag gjort. Det var inte mitt bästa ögonblick och jag vill be om ursäkt till både kolleger och supportrar.

Återfann formen: ”Bättre än på länge”

Men Phil Mickelson studsade tillbaka och de senaste säsongerna har han varit som pånyttfödd. För bara några månader sedan vann han just här på Pebble Beach där US Open avgörs på söndagen och inför tävlingen var 49-åringen en av de stora segerfavoriterna.

Kanske är US Open på Pebble Beach den både största och sista chansen han kommer få.

– Om jag skulle lyckas så kommer det ändra hur jag ser min karriär, för det är bara fem spelare före mig som lyckats vinna samtliga av golfens fyra majors.

Gene Sarazen, Ben Hogan, Jack Nicklaus, Gary Player och Tiger Woods är spelarna som tidigare lyckats ta hem samtliga fyra av golfens stortävlingar.

– Jag spelar också bättre än vad jag gjort på väldigt länge. Om jag lyckas behålla tålamodet vet jag att mina chanser kommer att öka desto längre veckan lider.

Phil har vunnit fem majors, varav tre varit i US Masters.Foto: AP

Åldern medför extra press

Även om Pebble Beach i dag spelas betydligt svårare – med smalare fairways, hårdare greener och tjockare ruff – än när Mickelson vann AT&T Pro Am i våras känner han ändå att banan passar honom som handen i handsken.

– Det är en bana där man inte behöver slå så många driver, vilket gör att min svaghet att slå rakt inte exponeras så mycket. Du puttar också på snabba greener med mycket lutning, vilket jag brukar vara bra på.

Den kanske största frågan är dock hur mycket åldern kommer ligga Mickelson i fatet, om han inte lyckas på Pebble hävdar kritikerna att han inte har många US Open kvar.

– Det är inte åldern som gör det svårt. Svårigheten är den att du när du är 20 år känner att du har många chanser framför dig. När du närmar dig 50 är det mer som att du bara har två chanser kvar.

– Detta och Winged Foot nästa år kan vara mina sista. Det gör att jag känner mer press.

