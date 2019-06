US Open-krönika: Inställningen avgör vem som vinner

Jänkarna brukar säga att det ”inte är över förrän den feta damen sjunger”.

Sällan är det så passande som i US Open.

Ledartavlan är ett riktigt getingbo och det enda som garanteras är dramatik.

Nu handlar det om att acceptera läget och vägra ge upp.

Tiger Woods och Brooks Koepka – två spelare som hittat rätt recept för att vinna majors.Foto: Imago

När jag i fredags gick till sängs för att sova kunde jag inte släppa tanken.

Jag hade timmarna tidigare lyssnat till Henrik Stenson efter att han avslutat sin andra runda på Pebble Beach. Den svenske stjärnan var tre under par och låg halvvägs in i tävlingen elva i US Open.

För den svenska pressen – som på US Open bara består av Viasat, Svensk Golf och undertecknad – upprepade Stenson flera gånger att han inte kände att han hade med segerstriden att göra, att formen helt enkelt inte är där.

Några minuter efter Stenson kom en irriterad Tiger Woods i mål efter att ha avslutat sin runda med två raka bogeys. Han var å sin sida hela nio slag bakom ledande Gary Woodland, men menade att han fortfarande hade en chans på segern.

Ganska intressant, eller hur?

Varför såg Tiger Woods fortfarande chansen att vinna, medan Henrik Stenson inte gjorde det trots att han där och då var tre slag före?

Olika personligheter

Givetvis handlar det om olika personligheter, olika sätt att hantera en uppgift och inte minst olika inställning till vad man har framför sig. Stenson tycker om att spela utan press och sedan segern i British Open tror jag faktiskt aldrig jag hört honom säga att det ”känns skitbra”.

En känsla som verkar vara ett måste för att Stenson ska våga trycka ner gaspedalen hela vägen.

Woods å sin sida struntar i hur det känns. Bolljäveln ska i hål oavsett. Och han tänker vinna oavsett hur det känns eller ser ut.

Detta känns igen hos Brooks Koepka som vägrar låta banuppsättning eller konkurrenternas gnällande påverka honom.

Förutom att Tiger Woods när han dominerade som mest var bäst på spelets samtliga grenar är denna inställning så klart också en del av förklarningen till varför han vunnit 15 majortitlar och Stenson en.

Nu är det inte mycket som talar för att Tiger Woods natten mot måndagen vinner US Open på banan där han för 19 år sedan svarade för den bästa golf världen någonsin skådat och vann han med hela 15 slags marginal.

Acceptera förutsättningarna

Istället pekar det mesta på att vi kommer att få ett högdramatiskt avgörande med flera spelare som gör upp om titeln. Många av dem växte upp med Tiger Woods som idol.

Samtliga av dessa kommer under den avslutande rundan att tvingas hantera både medgång och motgång.

Tankarna och känslorna som kommer med att vara i ledningen och tankarna och känslorna som kommer när man riskerar att förlora den.

Den som har rätt inställning, som kan kopiera sin idol och hantera sina tankar och känslor bäst när det gäller som mest, den spelaren kommer att vinna.

Inte nödvändigtvis den som slår de bästa golfslagen.

