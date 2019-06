Danske Lucas Bjerregaard är namnet på allas läppar på Pebble Beach.

Men dock av helt fel anledning.

Under torsdagens runda tappade han nämligen humöret och kastade sin driver rakt ut i Stilla havet.

Lucas Bjerregaards driver har fått ny ägare.Foto: TT

Det var under den första rundan av årets US Open på Pebble Beach som danske Lucas Bjerregaard på det 18:e hålet svarade för vad som kan summeras som tidernas härdsmälta.

Först slog han två utslag ut i havet till vänster och sedan skickade han tredjeserven out of bounds och in på tomten till höger om det klassiska hålet.

Fick nog och kastade klubban i havet

Det fick Bjerregaard att tröttna på klubban och han bestämde sig därför för att göra sig av med den – så han kastade drivern rakt ut i havet innan han bytte till trätrean som han därefter lyckades träffa fairway med.

Bjerregaard behövde till slut elva slag för att få bollen i hål.

– Det är tufft. Det förstörde så klart min score. Detta är en bana där man måste begränsa sina misstag och då har man så klart inte råd att göra elvor.

Bjerregaard gick på 80 slag den första dagen och låg med det femma från slutet. Den andra rundan gick han på 75. Totalt +13 gör att han missar kvalgränsen och går miste om att jobba helg

Bjerregaard slog igenom tidigare i år. Han besegrade bland annat Tiger Woods på sin väg till tredjeplatsen i WGC Matchplay.

