US Open: Stensons nya strategi – därför puttar han med flaggan i

Henrik Stenson har tätkänning efter att ha spelat två rundor av US Open.

Mycket tack vare en parrunda han kämpade sig till trots att svingen strejkade.

– Det kändes kantigt redan på uppvärmningen, säger Stenson och berättar om en ny taktik.

Henrik Stenson har tätkänning i US Open.Foto: TT

Henrik Stenson jagar toppen i US Open och är i skrivande stund tre slag bakom engelsmannen Justin Rose.

Men trots ett bra utgångsläge inför helgens avgörande är svensken inte nöjd med spelet.

– Det var lite kämpigt, uppvärmningen var inget vidare och det kändes lite kantigt redan från början. Känns det inte bra innan man går ut så är det sällan det brukar känna bättre när man går ut och ska spela Pebble Beach på ett US Open, säger han i mixade zonen direkt efter rundan.

– Givetvis så är jag nöjd med de två första varven, med tanke på vad vi presterat under den här säsongen så har vi inte varit i närheten av att göra två bra rundor på en major. Så på det viset är det en positiv start. Men samtidigt ska man vara med och slåss om segern så måste man ha mer spel än vad jag känner att jag har just nu.

Att utmana om segern känner Stenson själv är avlägset.

– Hämta in vet jag inte om jag kan göra, jag ser mer långsiktigt på det och försöker få lite bättre vibbar i det jag jobbar med. Jag vill göra två varv till. Jag känner inte att jag har spelet just nu, men det kan ju ändra sig.

Puttade med flaggan i

Under 2019 har golfen implementerat en rad nya regler. En av dem är att det numera är tillåtet att putta med flaggan kvar i hål – något Henrik Stenson vid ett flertal tillfällen gjorde under den andra rundan.

– Jag gör lite blandat beroende på hur väl man ser koppen, ibland när den sitter i så kan det ge en lite bättre avståndskänsla. Jag har gjort det mer än vad jag trodde att jag skulle göra innan regeln togs i spel.

Det är intressant att se hur olika spelarna gör.

– Ja, Adam Scott vill ju ha tillbaka flaggan i hålet om det så är från en decimeter. Det kan man nästan bli lite trött på.

”Jag vill lära mig mer”

US Open-debutanten Markus Kinhult balanserade vid denna pressläggning på kvalgränsen. Birdies på hål 1, 2, 4 och 7 gjorde att han med två hål kvar att spela var på rätt sida.

Men bogeys på hål 8 och 9 gjorde dock att Kinhult fick spendera fredagseftermiddagen i väntans tider. Hans resultat på +2 var då ett slag för mycket.

– Hade jag gjort par de sista två hålen hade jag varit väldigt nöjd. Otroligt hur mycket ett slag kan avgöra. Oavsett om jag klarar kvalgränsen eller inte så känner jag att det varit en okej insats, men absolut ingen supervecka.

Vad skulle det betyda för dig att få spela i helgen?

– Det hade varit väldigt kul. Det är väldigt givande och tufft att spela US Open. Jag hade tyckt det vore väldigt kul att få lära mig mer i helgen.

Alex Norén har haft det tungt på Pebble Beach. Med totalt fem över par har han spelat färdigt i årets US Open.

