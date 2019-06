DOKUMENT: Junidagarna då Tiger Woods spelade tidernas bästa golf

Ikonen Payne Stewart hade gått bort i en flygkrasch och golfvärldens blickar riktades inför US Open 2000 mot minnesceremonin på klassiska Pebble Beach.

Alla var där. Men inte Tiger Woods.

Det här är berättelsen om de fyra junidagar i Kalifornien då Tiger Woods spelade den bästa golf som någonsin skådats.

– Vad jag än säger om den tävlingen är en underdrift, menar tvåan Ernie Els.

Foto: AP

Tävlingen beskrivs som det ”ultimata testet” – den mest utmanande golftävlingen i världen – och inför US Open på anrika Pebble Beach 2000 talade kritikerna om att Tiger Woods aldrig skulle vinna detta tuffa amerikanska mästerskap.

Anledningen var den knähöga ruffen och att Woods inte var tillräckligt rak från tee.

Men längs den dramatiska Kaliforniska kustremsan skulle Tiger Woods tysta dem alla.

– Jag är dödlig, det är vi alla. Men inte han. Han var helt enkelt bättre på allt, speciellt mentalt, sa PGA-tourvinnaren Rocco Mediate efteråt.

Tiger byggde om svingen

US Open var nämligen känt, och är än i dag känd som tävlingen du inte kan vinna om du inte är tillräckligt rak från tee. De höga och tjocka ruffarna straffar dig så hårt att du om du ens hittar bollen bara kan hacka ut den tillbaka i spel.

Det hade gått Tiger på nerverna förut och i tidigare US Open-tävlingar hade Tiger en historik av att tappa humöret. ”Jag är glad att lidandet är över”, var ord som kommit ur världsstjärnans mun mer än en gång.

Woods hade tre år tidigare vunnit US Masters på Augusta National med hela tolv slag. Trots det valde han 1999, mindre än ett år innan US Open på Pebble Beach, att bygga om sin sving.

1999 hade varit något av ett mellanår för Woods. Han hade visserligen besegrat Sergio Garcia i en minnesvärd duell vilket gav honom titeln i PGA-mästerskapen, men han var inte så dominant som vi vant oss vid att se honom och nu kretsade allt mer av snacket om den spanske utmanaren.

Hade du på förhand sagt att ”någon kommer vinna US Open med tvåsiffrigt” hade folk bara skrattat åt dig.

Struntade i Payne Stewarts minnesceremoni

Veckan på Pebble Beach inleddes med en minnesceremoni för Payne Stewart, ikonen som tragiskt hade omkommit i en flygolycka.

Men Tiger Woods besökte inte ceremonin.

– Han var så fokuserad på vad han behövde göra och uträtta den veckan att han inte lät något störa honom, säger Matt Ginella, chefredaktör på amerikanska Golf Digest.

Det kunde inte ha börjat bättre för Woods. Han gick torsdagens runda på 65 slag, gjorde inte en enda bogey på den extremt svåra banan, och det fanns de som redan då sa ”tävlingen är över”.

Woods slog inte bara rakt. Han slog extremt mycket längre än alla andra.

– Det var nu han började dominerade golfvärlden på riktigt, mycket mer än vad han gjorde i US Masters 1997. Han slog slag från andra ställen än alla andra. Det var som att han spelade en mycket kortare golfbana, säger legendariske Golf Digest-krönikören Jaime Diaz.

Woods behövde bara en putt på 20 av de 38 första hålen och föreföll nästan omänskligt klinisk. Sedan kom den stora missen.

På lördagens tredje hål gjorde Woods trippelbogey. Var det ögonblicket konkurrenterna väntat på?

Svaret var nej.

Woods gjorde birdies på hål fem, sex och nio och gick trots trippelbogey lördagens runda på 71 slag.

Konkurrenterna kunde inte tro sina ögon. Alla världens bästa golfare hade kommit för att göra upp om US Open-titeln, men under veckans gång noterades över 50 rundor på fler än 80 slag. Men den till synes omöjliga banan var allt annat än omöjlig för Woods.

När en runda återstod ledde Woods med hela 10 slag. Han förnedrade kollegerna och var så överlägsen att det sades att det enda sättet han skulle kunna förlora tävlingen på var genom att missa sin starttid.

Spelade en tävling för sig själv

Woods hade sedan långt tidigare gjort sig känd för sin tävlingsinstinkt. Men denna vecka var han än värre. På det 16:e hålet sänkte han en fyrametersputt för par. Efteråt knöt han näven som om han precis tagit ledningen, som om det var tidernas viktigaste putt. Men i själva verket ledde han med 14 slag.

– När jag gick ut med tio slags ledning så visste jag att det skulle bli svårt att hålla mitt fokus. Så min tanke den dagen var att inte göra några bogeys. Det var mitt mål, sa Woods efteråt.

Han spelade inte mot konkurrenterna.

Legendaren Tom Watson såg på från sidan.

– Det här är speciellt. Det här är något annorlunda. Det här är en kille som spelar spelet på ett sätt det inte spelats förut. Inte av mig själv, och inte heller av Ben Hogan eller Jack Nicklaus.

Tiger Woods seger på Pebble Beach var inte bara en seger med 15 slags marginal. Många visste redan att han var bäst i världen, och att han kanske skulle bli den bäste någonsin.

Men nu förstod omvärlden och inte minst konkurrenterna vilken dominans som väntade de kommande åren. Vad som skedde på Pebble Beach den 15-18 juni beskrivs än i dag som den bästa golf som någonsin spelats.

