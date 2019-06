US Open: Starttiderna har kommit – då går svenskarna ut

US Open på Pebble Beach drar igång den 13 juni.

Men redan nu har starttiderna kommit.

Svenskarna får börja med att jobba i det tysta – förhandsfavoriterna går nämligen i andra bollar.

Marcus KinhultFoto by Paul Greenwood/BPI/REX

Marcus Kinhult, Skaftö.

Starttid torsdag: 12.41 lokal tid

Starttid fredag: 06.56 lokal tid.

Spelpartners: Cameron Young (amatör) och Brian Stuard

Kommentar: Har en rykande färsk seger i British Masters i bagaget och kvalade sedan i måndags in till sitt första US Open. Kanske både den formstarkaste och minst erfarna av svenskarna.

Alex Norén, Ullna.

Starttid torsdag: 13.02 lokal tid.

Starttid fredag: 07.18 lokal tid.

Spelpartners: Austin Eckroat (amatör) och Charles Howell III

Kommentar: Har haft problem med formen under vintern och våren och letar väl fortfarande efter något att hänga upp spelet på. Inte en enda topp 10-placering i år.

Henrik Stenson, Barsebäck.

Starttid torsdag: 13.25 lokal tid.

Startid fredag: 07.40 lokal tid.

Spelpartners: Jim Furyk och Brandt Snedeker.

Kommentar: Har efter en rekordsvag vinter och vår börjat hitta något som kan liknas vid form. Nu spelar han med två gamla rävar i Snedeker och Furyk som inte slår särskilt långt med som båda är fantastiska puttare. Ska bli intressant att se om och hur det påverkar ismannen från Barsebäck.

Övriga intressanta starttider

7:40 a.m. / 1:25 p.m. – Haotong Li (Kina) Bubba Watson (USA) J.B. Holmes (USA)

7:51 a.m. / 1:36 p.m. – Zach Johnson (USA) Martin Kaymer (Tyskland) Ernie Els (Sydafrika

8:02 a.m. / 1:47 p.m. – Si Woo Kim (Korea) Rickie Fowler (USA) Jason Day (Australien)

7:51 a.m. / 1:36 p.m. – Jon Rahm (Spanien) Marc Leishman (Australien) Rory McIlroy (Nordirland)

8:02 a.m. / 1:47 p.m. – Justin Thomas (USA) Kevin Kisner (USA) Bryson DeChambeau (USA)

8:13 a.m. / 1:58 p.m. – Dustin Johnson (USA) Phil Mickelson (USA) Graeme McDowell (Nordirland)

8:24 a.m. / 2:09 p.m. – Hideki Matsuyama (Japan) Sergio Garcia (Spanien) Tommy Fleetwood (England)

8:35 a.m. / 2:20 p.m. – Jhonattan Vegas (Venezuela) Patrick Reed (USA) Louis Oosthuizen (Sydafrika)

1:47 p.m. / 8:02 a.m. – Francesco Molinari (Italien) Viktor Hovland (Norge) Brooks Koepka (USA)

1:58 p.m. / 8:13 a.m. – Tony Finau (USA) Jimmy Walker (USA) Ian Poulter (England)

2:09 p.m. / 8:24 a.m. – Jordan Spieth (USA) Justin Rose (England) Tiger Woods (USA)

1:14 p.m. / 7:29 a.m. – Rafa Cabrera Bello (Spanien) Kevin Na (USA) Keegan Bradley (USA)

1:47 p.m. / 8:02 a.m. – Webb Simpson (USA) Adam Scott (Australien) Matt Kuchar (USA)

