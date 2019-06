KRÖNIKA: I US Open tickar klockan olika fort beroende på efternamnet

Flera ronder tog sex timmar.

Men bara 20-åriga amatören Andrea Lee hängdes i US Open ut av tävlingsarrangören USGA.

Cirkusen på Country Club of Charleston belyser flera av golfens stora problem.

USGA försökte sätta ett exempel med Andrea Lee. Men det blev bara pankaka.Foto: AP

Golfen – både på dam och herrsidan – har länge brottats med ett problem stavat långsamt spel.

Och under US Women’s Open är snigelfarten på nytt ett hett samtalsämne. Under lördagens spel tickade rondtiderna i flera fall upp över sex timmar, vilket givetvis är oacceptabelt.

Men lika oacceptabelt var USGA:s (United States Golf Association) sätt att hantera situationen. För ovanlighetens skull valde man den här gången att bestraffa en spelare för det långsamma tempot.

Men när Andrea Lee pliktades gjorde man med en taktkänsla som inte ens hade gått hem i Melodifestivalen.

20-åriga Lee hade förvisso redan fått en tillsägelse, men hon var långt ifrån ensam om att spela alldeles för sakta. Och ska man från USGA:s sida göra en markering gentemot spelarna så borde man göra det mot någon av de etablerade stjärnorna. Nu gjorde man i stället en 20-årings US Open till en tävling hon kommer att minnas av helt fel anledning, och situationen i sig kommer gemene man ha glömt bort redan innan nästa majortävling.

En klockan som styrs av efternamn

Senare på dagen tog de två sista grupperna båda över tre timmar att spela sina första nio hål. Av de sex spelarna i de här två grupperna var fem professionella. Gina Kim som till vardags spelar college-golf för Duke var den ende amatören bland de sex. Men av dessa sex spelare pliktades ingen.

USGA bjöd på en uppvisning i inkonsekvens och Andrea Lee fick i stället för 77 slag krita på för 79, vilket gjorde att hon rasade till 66:e plats.

Som alltid finns det två sidor av myntet. I US Women’s Open tar spelet – som det tyvärr i än högre utsträckning gör på damtouren än på herrtouren – på tok för lång tid och detta måste så klart stävjas.

Det måste stävjas så andra inte tar efter. Så att inte juniorer och glada hobbygolfare kopierar sina idoler och våra rundor på ”vanliga” golfbanor runtom i världen till slut blir lika olidliga som tv-sändningarna.

Vägen fram måste vara tydlighet. Vid årsskiftet implementerade golfen ett nytt regelverk. Många av ändringarna var (även om vissa av dem gav motsatt effekt) till för att förenkla och snabba upp spelet.

En av de nya reglerna (regel 5.6) handlar om hur lång tid en spelare har på sig att slå sitt nästa slag, och beroende på turordningen har man i runda slängar 40 sekunder.

Det är ett klart steg mot tydlighet.

Men märkligt nog verkar USGA:s klocka ticka olika snabbt beroende på vad man har för efternamn…

