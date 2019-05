US Open: Bogeyfest och svensk fiaskostart

Den svenska insatsen under första dagens spel av US Women’s Open var allt annat än bra.

Bäst av de blågula är Jenny Haglund som är två över par och på fel sida kvalgränsen.

Under fredagen krävs därför en spurt för att Sverige överhuvudtaget ska representeras under helgens spel på Country Club of Charleston.

Nej, ingen av svenskorna hade någon av sina bättre dagar under torsdagens spel av den 74:e upplagan av US Women´s Open.

Som brukligt i US Open var det svårspelat och för svensk del innebar det en riktig bogeyfest. Jenny Haglund hade fem bogeys, Pernilla Lindberg sju, Anna Nordqvist fyra (men inte en enda birdie) och Caroline Hedwall tre (ingen birdie och två dubblar).

Totalt blev det alltså hela 19 bogeys fördelat över de fyra spelarna – en siffra som måste reduceras kraftigt i fall vi ska få med dem till helgens avgörande.

Leder i skrivande stund gör japanskan Mamiko Higa på sex slag under par.

Regerande mästaren Michelle Wie missar tävlingen på grund av skada.

Jenny Haglund är bästa svenska efter den första dagens spel av US Open.Foto: Bildbyrån

