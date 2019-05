KRÖNIKA: US Open ett steg i rätt riktning – men vägen till jämställt är lång

US Open går av stapeln på torsdagen och damgolfens största prischeck någonsin står på spel när tjejerna peggar upp på Country Club of Charleston i South Carolina.

Prispengarna är ett tydligt tecken på att golfen i stort har börjat ta damer på allvar.

Men samtidigt blir det väldigt uppenbart att vägen till jämställdhet är lång.

Brooks Koepka och Ariya Jutanugarn är regerande US Open-mästare. Koepka tjänade mer än dubbelt så mycket på segern.Foto TT

USGA (United States Golf Association) meddelade dagarna innan veckans stortävling att de höjer prissummorna i US Open för damer och herrar med totalt 500 000 dollar – en summa som motsvarar 4,8 miljoner kronor.

Damerna gör därmed upp om totalt 5,5 miljoner, alltså ungefär 53 miljoner svenska kronor, vilket är tidernas största summa någonsin inom damgolfen. Vinnaren får hela 9,6 av de miljonerna i tävlingen där lön utbetalas till samtliga deltagare (för ovanlighetens skull även de som missar kvalgränsen).

Samtidigt står det klart att minst 24 timmar av damtävlingen kommer att sändas live på USGA:s hemsida och att Viasat i Sverige samtliga fyra tävlingsdagar visar fem timmar för oss svenska golfnördar.

So far so good kan tyckas och visst verkar det som att man inom golfen i stort tar damerna på allt större allvar.

Men det är inte hela sanningen.

Det finns nämligen många steg kvar att ta.

Herrarnas totala prispott landar på 12,5 miljoner dollar – 120 miljoner kronor – och är alltså mer än dubbelt så stor som damernas. Jag säger inte att det är fel, men givetvis måste man fråga sig om det är rätt.

Invanda mönster måste brytas

Förklaringarna är många och stavas bland annat marknadsekonomi och invanda mönster. Herrgolfen är betydligt äldre än damgolfen, har mer tradition och ett starkare varumärke som lockar mer publik tv-tittare och sponsorer.

Damgolfen blir förvisso starkare globalt, men samtidigt som Fedex pumpar in nästan 700 miljoner svenska kronor i PGA-tourens slutspel går damernas Europatour på knäna. Hur kan det vara så?

Ungefär 70 procent av de som utövar spelet golf är män, en brist på balans som på något sätt också går hand i hand med hur det ser ut på yppersta elitnivå. Nu kan och bör så klart dessa män även intressera sig för damtävlingar, men utan att vara någon genusexpert så är det ju lätt att hävda att dessa siffror måste påverka varandra.

Lika prispott rätt steg?

Golfens klyftor är inte unika. I nästan alla idrotter – fotbollen kanske mest omskrivet den senaste tiden – har vi liknande problem.

Tennisen sticker ut. Billie Jean King efterfrågade 1970 samma prissummor för män och kvinnor. Hon sa ”Alla tycker att kvinnor ska vara glada för smulorna, men jag vill att kvinnor ska få kakan, glasyren och körsbäret på toppen också” och med tiden blev det allt mer jämställt.

Lika prissummor för män och kvinnor inom golfen känns i dag minst sagt avlägset. Från golfens högsta ort tror man i stället att nya regler med dropp från knähöjd och att putt med flaggan i hål ska få fler att börja spela golf.

I Sverige har man en satsning som heter Vision 50/50 som handlar om att få in fler kvinnor i svensk golf. Det är bra!

Men jag kan inte låta bli att undra vad som skulle ske om man inom tävlingsgolfen – spelets ansikte mot den ännu inte frälsta – vågade satsa på lika prispott och tv-tider för damer och herrar.

