Helen Alfredsson är en av de mest framgångsrika golfare Sverige har haft.

Men när hon vann US Open för seniorer fick hon för första gången fira med sin make Kent Nilsson som caddie.

– Det var dubbel glädje, säger hon i en öppenhjärtig intervju med Golfbloggen.

Segern i US Senior’s Open var inte bara emotionell, den ger också en plats i ”vanliga” US Open. Foto: AP

NU ÄR BILJETTERNA SLÄPPTA – HÄNG MED GOLFBLOGGEN TILL PORTUGAL

När den sista putten till slut vinglade i lite från sidan kunde Helen Alfredsson inte längre hålla tillbaka tårarna. Med bagen på ryggen var ”Kenta” framme och det firades i ett stort kramkalas.

– Det var en lättnad för mig, jag har aldrig känt att 18 hål kunde ta så lång tid. Det var fem timmar av fullkomlig nervositet. Det är svårt att förklara med ord, berättar Helen Alfredsson.

Hockeystjärnan Kent Nilsson och golfstjärnan Helen Alfredsson har i många år varit ett av Sveriges mest omskrivna idrottspar. Men de har inte alltid varit helt lätt för dem att dra jämnt.

De båda träffades när Ulf ”Lill-Pröjsarn” Nilsson skulle gifta om sig i mitten av 1990-talet. Platsen var New York och de var båda bjudna till bröllopet. Helen hade ingen aning vem Kenta var och tyckte först att den där ”Kenta” var en tönt. Som om det inte var nog där trodde hon dessutom att hans namn var Anders Hedberg.

Hur som helst sa det till slut klick och de båda gifte sig.

De skilde sig för några år sedan, men är nu åter ett par och lever tillsammans.

– Jag är en hetsig person medan han är lugn. Det är en bra matchning, förklarar Helen Alfredsson.

LYSSNA: Nytt avsnitt av podcasten Martin Möter – Prestwick, The Open och dagen då världens bäste dog av hjärtesorg

”Han fick mer respekt för vad jag gör”

Med deras stormiga historia i åtanke var känslovågorna många när den där putten väl trillade i på Pine Needles Lodge and Golf Club i North Carolina i söndags.

– Jag hade drömt om att någon gång få vinna med honom som caddie. Vi hade inte vunnit ihop under den tiden vi varit tillsammans, och att få dela detta med honom blir lite som dubbel glädje.

– Han har varit där när jag vunnit förut, men inte som caddie. Jag tror att det gav honom mer respekt för golfen, och för det som jag har gjort i hela mitt liv. Att man går där ute och är så själv. För man är extremt ensam. Alla beslut, alla bra slag och alla dåliga slag är det ju bara du som ansvarar för.

Hur nervös var du?

– Även om det är senior US Open så känns det fantastiskt roligt att få den där bucklan. Man kan hålla på och träna, men hur kroppen reagerar under tävling det är något man inte kan styra över. Det är därför som så många har problem när kroppen bestämmer sig för att de är nervös, den gör lite som den vill då…

– Jag har varit stark i huvudet och det är det som varit min styrka genom åren, jag fick ta fram det nu.

Vad är det som gör golfens mentala spel så svårt?

– Man ska stanna i nuet, men det är en sjuk skillnad till lagsporter för man är så ensam där ute. Det är lite som straffar i fotboll. Man får massor av tankar att hantera. Du tänker ”slå inte dit och slå inte dit”. Men det gäller att hela tiden fokusera på vad det är man verkligen ska göra. Ibland så är det väldigt svårt.

”Den enda tiden då hjärnan är lugn”

Helen ledde efter två rundor och var i delad ledning efter tre. På sätt och vis var tävlingen hennes att förlora.

– Det gäller att hela tiden försöka spela sitt spel och försöka bortse från vad de andra gör, även om det kan vara namn som Juli Inkster och Trish Johnson som fortfarande regelbundet spelar tävlingar.

– De hade ju mer erfarenhet av det här än jag, och jag kände också att jag inte spelade lika bra på söndagen. Jag hade inte riktigt samma koll på kroppen som de tidigare dagarna utan det var mer skallen som gjorde det för mig.

Har du fått blodad tand? Kommer du fortsätta tävla nu?

– Nej! Det räcker det här!

– Det finns vad de kallar för ”legends tävlingar” och detta var en sådan. Jag spelade en förra året där jag blev sexa och en där jag blev tvåa. Men att ge sig ut på touren igen? Aldrig i livet. Då ska man ut och resa och hålla på, packa väskor och sådan skit. Det orkar jag inte igen.

Varför fortsätter du spela då?

– Jag har alltid älskat att spela golf. Jag tränar ju fortfarande ganska mycket, för det är den enda tiden då min hjärna är riktigt lugn. Golfen kräver så extremt mycket koncentration, så det är lite av min terapi nuförtiden. Det blir lugnt när jag tränar, för då kan jag bara tänka på en sak.

Kenta Nilsson och Helen Alfredsson – ett radarpar på flera sätt.Foto: AP

Vinner alltid mot Kent

Helen Alfredsson förklarar att det framför allt är resandet hon är trött på och berättar att man som proffs inte direkt ägnar sig åt sightseeing.

– Folk förstår inte vad det innebär. När vänner har hängt med så har jag förklarat för dem vad det här ”lyxiga livet” verkligen innebär. Man ser inte så himla mycket. I början försökte jag se lite mer, exempelvis om jag var i New York eller Indien, men är det tävling så är det inte så att man hyr en bil och åker runt och tittar.

– Det här är bara mest stress hela tiden.

Så nu blir det hem och spela ett par matcher mot Kent i stället?

– Mot Kent? Jag har vunnit 80 av de senaste 80 matcherna vi har spelat. Så det är kul att tävla på riktigt och få lite motstånd någon gång då och då.

En resa ser hon dock framemot. Till sensommaren spelas Evian Championship, en tävling som numera är en major och som hon vann 2008.

– Senaste jag spelade där kom jag 43:a men då kände jag ”Behöver jag känna den här stressen? Nej, det behöver jag verkligen inte”. Jag vill inte må så jävla dåligt som man gör när man tävlar i golf. När man sedan är klar, och när man har vunnit. Då finns det ingen bättre känsla.

– Jag blir hursomhelst alltid inbjuden till Evian eftersom jag har vunnit där. Men den här gången ska jag inte spela. Jag ska bara åka golfbil och dricka champagne.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger