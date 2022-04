Augusta National. Känt som det lyxigaste och mest perfekta av golfparadis.

Men historien är långt ifrån fläckfri.

Självmord och ett rasistiskt förflutet gömmer sig bakom klubbens i dag så perfekta fasad.

Sergio Garcia höjer armarna mot skyn under den traditionsenliga prisutdelningen 2017.

Foto: TT

Historien är både mörk och på många sätt blodig.

Vi backar bandet till åren före andra världskriget.

Det är boxningsgala och stora pengar i omlopp. Clifford Roberts, en känd affärsman från New York, sitter ringside tillsammans med några andra välbärgade herrar. De äger alla gröna kavajer.

Framför dem äntrar sex unga mörkhyade män scenen. De har alla förbundna ögon och en arm fäst bakom ryggen. De tvingas slunga vilt omkring sig. Alla mot alla. Den boxare som blir sist stående vinner.

Det kallas Battle Royal.

Granne med Ku Klux Klan

De uppenbart rika vita herrarna sitter på lyxiga Bon Air Vanderbilt Hotel i Augusta, bara ett stenkast från Augusta Nationals klubbhus.

Flera av de mörkhyade männen har hämtats från Augustas slumkvarter The Territory.

En av dem blivande soullegenden James Brown.

”Jag var där ute och stabblade omkring och svingade vilt och hörde folk skratta nedanför ringen. Jag förstod inte att jag utnyttjades”, skriver han i sin biografi.

Augusta National Golf Club ligger mitt i den amerikanska södern. Battle Royal var inget som på något sätt härstammade från klubben i sig utan det kan snarare påstås att det handlade om tidsenlig underhållning som var ganska vanlig i området både före och efter världskriget.

Men spåren lever vidare i den mytomspunna golfklubbens historia.

I sin biografi berättar James Brown hur han växte upp på en bordell på 944 Twiggs Street i The Terry (kort för The Territory).

Vita rockar och brinnande kors var vanligt förekommande.

– Ku Klux Klan hade ofta stora parader rakt igenom vårat område. Vi tittade på, men själv brydde jag mig inte så mycket…

Kunde fått tidigt slut

Den racistiska organisationen hade stor makt i Augusta och hade sitt lokala högkvarter dörr i dörr med helvita The National Golf Club.

Cliff Roberts var vid den här tiden klubbdirektör. Han ansvarade för medlemmarnas underhållning.

Augusta National byggdes vintern och våren 1932.

Kalaset kostade (bara) 85 000 dollar, och det har man Cliff Roberts att tacka för.

Han var en brutal förhandlare.

Men han var inte ensam.

Bobby Jones, dåtidens bäste golfare, känd för att han inte ville spela för pengar och därför aldrig blev proffs, var en god vän till Clifford Roberts.

Jones hade å sin sida lärt känna den skotske banarkitekten Alister Mackenzie som designat superexklusiva Cypress Point i Kalifornien samt renoverat Old Course i St Andrews.

I Augusta fick de ett gammalt bomullsplantage till sitt förfogande.

En plats där slavar arbetat i hundratals år och där det vid den här tiden istället bara fanns ett nedlagt sjukhem.

Men direkt hamnade man i ekonomisk knipa. Duon hade hoppats på 1 800 medlemmar.

Men bara 66 var intresserade.

Medlemmarna betalde dessutom bara 100 dollar vardera.

Slutet kunde ha kommit väldigt tidigt, men flera av Roberts affärspartners från New York gick in som borgenärer och räddade därmed Augusta National.

Medlemmarna blev i och med detta vita och väldigt förmögna män från Wall Street eller byggbranschen.

Restaurangpersonal, städare och caddies var mörkhyade och hämtades från The Territory.

Folkmassorna under Augusta National Women’s Amateur. Foto: Stella Pictures.

Vänskapen med presidenten

I takt med att Augusta Nationals bana och vad som än i dag klassas som världens kanske vackraste klubbhus växte fram blev också James Brown ett allt mer känt namn.

Pojken som fötts och vuxit upp på en bordell var vid den här tiden en av världens mest ända soulartister – men i Augusta regerade de vita och här ville man inte veta av honom.

Brown hade köpt en stor villa på Walton Way, i ett av stadens vitaste och mest välbärgade områden. Grannarna protesterade våldsamt. Det gick till och med så långt att de erbjöd sig att köpa loss huset för det dubbla priset mot vad Brown betalt.

Men han vägrade.

Kravaller utbröt, staden stod i mångt och mycket i lågor och det kokade kring rasfrågan. En 16-åring mörkhyad pojke från The Territory slogs ihjäl i häktet.

Men på Augusta National hände ingenting.

Där styrde Clifford Roberts händelserna med järnhand.

Folk var rädda för mannen som var ”buddies” med president Dwight D. ”Ike” Eisenhower.

Reglerna kring Roberts var hårda. Bar han slipps gick det bra att närma sig honom. Hade han uppknäppt krage var han ledig och ville inte bli störd.

Tidigt under sin yrkeskarriär hade Clifford Roberts blivit miljonär. Han hade blivit det tack vare att vara hård, misstänksam och cynisk.

Det var en modell han också applicerade på Augusta National.

Styrde med järnhand

1934 spelades US Masters för första gången. Då beslutade han att det skulle klippas hål i fickorna på funktionärernas uniformer – så att de inte kunde stjäla ur kassorna.

Roberts hade lärt känna president Eisenhower under kriget. Presidenten blev snabbt hedersmedlem och fick till och så småningom ett träd på banan uppkallat efter sig.

Roberts å sin sida hade egen morgonrock, tandborste och säng i Vita Huset.

Det röda rummet var hans.

I Georgia var Roberts kung och på klubben bestämde han allt, exempelvis vem som skulle få lov att bli medlem – något som blev tydligt när han nekade en välkänd affärsman medlemskap på grund av att han var far till fem döttrar, något Roberts tyckte var för många.

Arnold Palmer – en av de mest älskade på Augusta National – vann US Masters fyra gånger. Här slår han invigningsslaget 2014.

Foto: TT

Efter andra världskriget kom ett beslut från amerikanska domstolar om att golfklubbar var tvungna att tillåta mörkhyade medlemmar – det föll inte väl med Roberts.

För att komma undan ”problemet” valde han att ändra Augusta Nationals policy för medlemsrekrytering.

Nu var du tvungen att bli inbjuden.

Det var inte förrän på 90-talet, då Ronald Townsend, en tv-chef från Washington, bjöds in som Augusta National fick sin första mörkhyade medlem.

På 60-talet vann amerikanen Charlie Sifford två turneringar på PGA-touren, trots det blev han inte inbjuden att spela US Masters.

Men beslutet kritiserades av de annars så inställsamma amerikanska golfskribenterna.

Först blev istället Lee Elder, som deltog i tävlingen 1975.

Samma år som Tiger Woods föddes på västkusten.

Självmordet som skakade Augusta

Den 29 september 1977, bar den då 83-årige Clifford Roberts en nyinköpt pyjamas. Utanpå den en trenchcoat.

Vad som var mer märkvärdigt var att han när han mitt i natten lämnade sin bostad och gick innanför Augusta Nationals grindar i fickan hade en revolver.

En vakt noterade Roberts besök, men att han var ute och tog lite frisk luft var inget märkvärdigt, utan snarare något han brukade göra.

Men vad vakten där och då inte tänkte på var att Clifford Roberts var cancersjuk. Roberts hade också drabbats av flera hjärtattacker.

Han var trött på att leva.

Promenaden, och Mr Roberts liv, fick sitt slut vid ”Ikes Pond” på den klassiska par 3-banans åttonde hål.

Han sköt sig i huvudet, rullade ner i vattnet och hittades inte förrän fem timmar senare.

Hans mor hade tagit livet av sig med hjälp av en hagelbössa när Clifford bara var ett barn. Ett par år senare hoppade fadern framför ett tåg.

Och den där septemberdagen var det Clifford själv som tog sitt liv.

Nästan 20 år senare blev Eldrick ”Tiger” Woods historisk som den förste mörkhyade spelaren att få ta på sig den gröna medlemskavaj som ges till vinnaren av US Masters.

Lee Elder var där.

Det är nya tider och i dag är Tiger Woods en av de mest älskade på Augusta National. Vit personal har anställts och bara ett par dagar innan 2019 års upplaga av US Masters går av stapeln höll klubben sin första damtävling någonsin.

Stackars Cliff Roberts…

KÄLLOR: Expressen, Aftonbladet, Augusta, home of the Masters Tournament, The Masters, golf, money and power in Augusta, Georgia, Golf Digest.

