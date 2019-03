KLART: Garcias tidigare caddie jobbar för Stenson nästa tävling

Henrik Stenson har berättat för Svensk Golf om caddiesituationen de kommande veckorna.

Sergio Garcias tidigare caddie Glen Murray kommer bära bagen i nästa veckas tävling, och sedan gör Fanny Sunesson ett gästspel under US Masters.

– Glen ska gå i Tampa och WGC Match Play och sedan ser vi hur det blir framöver, berättar Henrik för tidningen.

Stenson under Players Championship på TPC Sawgrass.Foto: TT

Henrik Stenson och Gareth Lord avslutade sitt samarbete efter Ryder Cup på Le Golf National. Lord skulle då genomgå en axeloperation och Stensons bag bars under några veckor av Scott Vail.

Sedan dess har både vännen Marcus Larsson och caddieikonen Fanny Sunesson burit Stensons bag.

Den senare av dem kommer också att jobba för Sveriges bäste herrgolfare någonsin under US Masters i början av april.

LÄS MER: Innan din nästa golfresa – Tripadvisor för golfare

Jobbat med kända spelare

Men fram till dess kommer Sergio Garcias tidigare caddie Glen Murray att bära svenskens bag.

Sydafrikanen är mycket erfaren och har tidigare även jobbat med Lee Westwood och Matt Wallace.

Stenson berättar fortsättningsvis att han inte kommer att stressa fram det långsiktiga beslutet.

– Man tillbringar ju mer tid med sin caddie än med sin partner så det behöver ju funka både på det personliga och det professionella planet även om många verkar tro att det bara är att ”bära väskan”, säger Stenson till Svensk Golf.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger