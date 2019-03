Ryder Cup-ikonen Ian Poulter hade det jobbigt under den tredje dagens spel av The Players Championship.

Engelsmannen gick inte bara tre slag över par – utan gick även en tuff omgång med de amerikanska fansen.

– Det är verkligen tråkigt för mina barn som får gå runt och lyssna fans som non stop häcklar mig.

Foto: Ian Poulters Instagram

Ian Poulters fejd med de amerikanska fansen sträcker sig långt tillbaka.

Och under lördagen gjorde den sig åter påmind.

Det blev 75 slag för ronden och han föll från delad tredje till en delad 24:e plats.

Även om scoren inte var vad han hoppats på var det dock något annat som främst frustrerade engelsmannen som tog till Twitter för att vädra sin frustration.

– Det är sorgligt att vi fortfarande nu för tiden har idioter som inte kan hantera att dricka ett par öl. Jag minns den gamla goda tiden, skriver Poulter och fortsätter:

– Det skulle aldrig ha hänt på Augusta. Det är trist när din spelpartner får be om ursäkt på å publikens vägnar.

Europeisk dominans

Spelpartnern som skämdes för publiken och pratade med Poulter var ingen annan än den förre amerikanske Ryder Cup-kaptenen Jim Furyk.

När en runda återstår domineras toppen av ledartavlan av europeiska namn. Spanjoren Jon Rahm leder (-15), ett slag före Tommy Fleetwood (England) och Rory McIlroy (Nordirland).

Bakom dem hittar vi australiern Jason Day och och Mexikos Abraham Ancer.

Därefter en stor mängd amerikaner.

Våra två svenskar Alex Norén och Henrik Stenson missade båda kvalgränsen.

