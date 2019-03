AVSLÖJAR: Fanny Sunesson går caddie för Stenson under Masters

Henrik Stenson har haft en tung start på golfåret 2019 – för att få igång formen igen kan Golfbloggen avslöja att han under US Masters tar hjälp av sin tidigare vapendragare Fanny Sunesson.

Fanny och Henrik tillsammans. Foto: AP

Henrik Stenson har haft en svag start på årets säsong.

Den klarade kvalgränsen i förra veckans Arnold Palmer Invitational var den första för året, och i The Players Championship på TPC Sawgrass var Stenson återigen på fel sida gränsen.

I höstas gick Stenson och hans tidigare caddie Gareth Lord skilda vägar, och sedan dess har jakten på en ny arbetskollega pågått.

Stenson testade under vintern Scott Vail – men samarbetet blev kortvarigt.

– Ingen av oss kände att vi passade så bra för varandra, sa Stenson då.

”Har inneburit en osäkerhet”

Vännen Marcus Larsson har sedan dess fått förtroende både på Arnold Palmer Invitational (då Fanny Sunesson tog över under helgen) och i veckans stortävling The Players Championship på TPC Sawgrass.

Redan nu tycks Stenson ha bestämt sig för vad som kommer att ske på Augusta National nästa månad. Enligt säkra uppgifter till Golfbloggen gör gamla vapendragaren Fanny Sunesson gör comeback på bagen.

– Henrik har haft en del personliga saker att ta tag i och att inte veta hur det sett ut på caddiefronten har också inneburit en osäkerhet, säger källan.

Fanny Sunesson som under veckans stortävling på TPC Sawgrass jobbar som expert i C More har burit Henrik Stensons klubbor förut. Under slutet av 00-talet skördade duon stora framgångar tillsammans. Bland annat vann Stenson WGC-Matchplay och just The Players Championship med Sunesson som caddie.

Ska även testa Garcias caddie

Sunesson har också tillsammans med tidigare världsettan Nick Faldo vunnit både US Masters och British Open.

Enligt uppgift till Golfbloggen ses dock inte Sunesson som någon långsiktig lösning då hon sedan några år tillbaka egentligen slutat jobba som caddie.

Stenson ska enligt uppgift också testa en av Sergio Garcias tidigare caddies.

