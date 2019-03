The Players: Ny mardrömsstart för Henrik Stenson

Precis som i förra veckans tävling på Bay Hill fick Henrik Stenson en mardrömsstart i veckans stortävling The Players Championship på TPC Sawgrass.

Svensken gick den första rundan tre slag över par och är hela tio efter ledarduon Tommy Fleetwood och Keegan Bradley.

– Det var för många bogeys, säger Stenson till C More.

I förra veckans tävling Arnold Palmer förbättrade sig Henrik Stenson elva slag från rond ett till rond två.

Den svenske världsstjärnan får hoppas på något liknande denna veckan in The Players Championship. Nu är han tio efter.

Svensken fick en riktig mardrömsstart och var hela fem slag över par efter de 10 första hålen. Tre birdies snyggade till scoren på vägen in – men allt som allt måste den första rundan av turneringen han vann 2009 summeras som ett fiasko.

Stenson landade på tre slag över par.

Svensken gjorde hela sju bogeys den första rundan.

– Det var lite för många, men det finns ändå en hel del grejer som jag är ganska nöjd med. Det var svårt därute nu på eftermiddagen och det är en tekniskt svår bana med små marginaler. När man inte riktigt är på så är det ganska trixigt, säger Stenson som gjorde birdie på det sista (erkänt svåra) hålet.

– Jag slog en bra spoon och en kontrollerad järnnia. Det känns ändå som att det går på rätt håll. När man jobbar på saker så är det svårt att hitta självförtroendet på den här typen av bana.

Bättre gick det vår andre svensk Alex Norén. Haningesonen gick två slag under par. Dock var ingen av dem i närheten av Tommy Fleetwood och Keegan Bradley som båda gick den första rundan sju slag under par.

