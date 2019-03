Superrond gav Molinari segern på Bay Hill

The Open-mästaren Francesco Molinari tog tack vare en superrunda hem Arnold Palmer Invitational.

Italienaren som inledde dagen fem slag bakom ledningen gick sju slag under par den sista dagen för att till slut vinna med två slags marginal.

Foto: TT

Matthew Fitzpatrick gick ut i ledningen, ett slag före Rory McIlroy.

Men ingen av dem fick till det under den avslutande dagen på Bay Hill.

Det fick dock Francesco Molinari. Italienaren klättrade upp från en delad 17:e-plats (som han bland annat delade med Henrik Stenson). Molinari sänkte en monstruös långputt på det sista hålet, gick sju slag under par för ronden (totalt -12), och vann till slut relativt odramatiskt.

Första tävlingen med nya klubbor

Intressant nog hade Molinari bytt utrustning bara dagar innan tävlingen. Han använder nu Callaways klubbor.

– Jag är väldigt glad, det var första veckan med mina nya klubbor så det var skönt att se att bytet inte var så galet som många tyckte, sa Molinari och berättade om känslan att vinna Arnold Palmers klassiska tävling.

– Det här är fantastiskt för mig. Det smäller högt. Arnold Palmer var en fantastisk spelare, men framför allt en fantastisk person, och att vinna här är verkligen speciellt.

Stenson självkritisk: ”Mycket att jobba på”

Trots en katastrofal inledningsrond lyckades Henrik Stenson spela upp sig och slutade -5, vilket gav en delad 17:e-plats.

Själv sa Stenson så här till C More efter tävlingen:

– Jag gör ett okej varv och kämpar på, men gör några dåliga svingar på slutet. Lite tråkigt att sluta med två bogeys efter att ha slitit hela tävlingen för att komma i ett bra läge.

– Det spelar ingen roll om det är träning eller tävling, det handlar om att göra rätt saker. Vi har en hel del jobb innan vi kan känna att vi har form och självförtroende infinner sig. Men vi har en hel säsong med tävlingar framför oss, så gör vi bra grejer så får vi förhoppningsvis ordning på det förr eller senare.

Nästa vecka väntar stortävlingen The Players.

– Det går att göra en bra tävling även om vi inte är i storform. Det är ingen nyhet, men det gäller att fortsätta ha tålamod.

Tidigare under dagen hade Anton Karlsson kommit tvåa i Qatar Masters på Europatouren, Karlsson som noterades för sin främsta placering i karriären slutade bara ett slag bakom segraren Justin Harding.