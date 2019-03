Fanny Sunesson var tillbaka som caddie för Henrik Stenson.

Det slutade i andra rundan i följd under par och ett stort steg närmre ledarna i Arnold Palmer Invitational.

Efter en mardrömsstart i torsdags har den svenska stjärnan nu täten inom räckhåll.

Henrik Stenson ligger på delad 17:e-plats när en runda återstår av Arnold Palmer Invitational. Detta efter att ha gått tre slag under par under lördagen.

Ledarduon från dag två, Tommy Fleetwood och Keegan Bradley tappade nämligen båda rejält, och inför avgörandet leder istället regerande mästaren Rory McIlroy och engelsmannen Matthew Fitzpatrick.

Fanny bär bagen igen

McIlroy och Fitzpatrick är båda nio slag under par, samma siffra som ledarna var på efter två rundor. Detta innebär att Stenson krympt avståndet till täten med tre slag.

Planenligt var Fanny Sunesson under lördagen tillbaka som caddie för Henrik Stenson. Hon tog över efter Stensons vän Marcus Larsson som bar bagen de första två dagarna.

Stenson och Sunesson var ett framgångsrikt par under mitten och slutet av 00-talet då Stenson bland annat tog hem WGC Matchplay och The Players Championship på TPC Sawgrass.

Trots en hemsk förstarunda verkar det som att Stenson nu hittat formen. Den inledande 77-rundan har nämligen följts upp med 66-69 och vem vet, kanske kan de vinna ytterligare en tung titel tillsammans?

