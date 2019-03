Lika dålig som den första rundan var, lika bra var den andra av Arnold Palmer Invitational för Henrik Stenson.

Under fredagen bjöd den svenske stjärnan på fint spel och gick sex slag under par – elva slag bättre än dagen innan.

Henrik Stenson som gick hela fem slag över par den första rundan och då inte gjorde en enda birdie, bjöd under fredagen på något helt annat.

Svensken gjorde nämligen birdies på hål 3, 5, 6, 10, 14 och 18. Dessutom innehöll scorekortet inte en enda bogey.

66 slag innebar att han tangerade Tommy Fleetwoods resultat för dagens bästa runda på Bay Hill.

Den stora skillnaden de två dagarna emellan var spelet från tee till green. Under den första rundan träffade Stenson bara hälften av greenerna på rätt antal slag, en siffra som på fredagen var uppe på 77 procent.

Långt efter ledningen

Efter två spelade rundor ligger Stenson totalt på ett slag under par, något som innebär att han klarar sin första kvalgräns för säsongen.

Stenson hade innan dess bara jobbat helg en vecka, under WGC-tävlingen i Mexiko, men den veckan hade man ingen kvalgräns.

Trots fredagens fina spel är Stenson dock långt efter ledningen. I toppen av ledartavlan hittar vi just engelsmannen Tommy Fleetwood som delar ledningen tillsammans med Keegan Bradley. Duon är nio slag under par.

Under de avslutande två ronderna kommer gamla vapenbäraren Fanny Sunesson att bära Henrik Stensons bag.

