Henrik Stensons mardrömsinledning på säsongen fortsätter.

Den första rundan av Arnold Palmer Invitational på Bay Hill – där Stenson brukar spela bra – slutade i ett fiasko.

– Det kommer nog att ta lite tid och en hel del jobb, säger Stenson om formen.

Henrik Stenson letar efter formen.Foto: TT

Den svenske stjärnans facit blev 13 par och hela fem bogeys under den första dagens spel. Han lämnade alltså Bay Hill utan att ha gjort en enda birdie, något som är väldigt sällsynt för spelare av hans kaliber.

– Det är inte riktigt vad vi önskat, säger Stenson till C Mores reporter Peter Ahnberg som bevakar tävlingen på plats.

– Jag får betala för missarna och gjorde inte tillräckligt med bra grejer, fortsätter Stenson.

Som bäst på 54:e plats

Henrik Stenson har inlett säsongen på ett sätt som inte alls är likt honom. Stenson brukar spela bra både i Mellanöstern och i Florida där säsongen traditionellt sett inleds. Men så har inte varit fallet i år. Istället har svensken missat kvalgränsen i samtliga tävlingar där det varit möjligt. I den enda tävlingen där det inte fanns någon kvalgräns, WGC-tävlingen i Mexiko, slutade han på 54:e plats.

För C More förklarar Stenson vad det är som inte fungerar.

– Det långa spelet som vi jobbar på över tid börjar kännas som att går på rätt håll, sedan kan vi inte riktigt ta med oss det ut på banan och hamnar väl någonstans mitt emellan vad vi slitit med innan och vad vi behöver göra. Det kommer nog att ta lite tid och en hel del jobb.

– Puttningen är den biten som varit bra under en tid, men jag hade inte riktigt längdkänslan i dag och hade ett par treputtar.

Stenson (+5) är ensam svensk i tävlingen som i skrivande stund leds av spanjoren Rafa Cabrera-Bello på sju slag under par.

