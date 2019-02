Förberedelserna inför sommarens British Open påverkas stort av Brexit.

Det slog The Royal and Ancients ordförande Martin Slumbers fast när han under onsdagen höll presskonferens för att meddela 2022 års spelplats.

– Det är något vi alla oroar oss över, säger han.

Rory McIlroy är uppvuxen en kort bilfärd från Portrush. Kan han vinna The Open på hemmaplan i sommar? Senast han vann tävlingen var 2014 på Royal Liverpool.Foto: AP

2022 kommer The Open Championship, även kallat British Open, att spelas på Royal Liverpool. Det beskedet lämnades under en presskonferens på onsdagen.

Senast tävlingen spelades där var 2014 och Rory McIlroy vann, med det var inte den kommande spelplatsen som var det stora diskussionsämnet.

Brexit ställer nämligen i år till sptora roblem för R&A (The Royal and Ancient Golf club) som arrangerar tävlingen.

– The Open är ett företag som alla andra och otydligheterna kring vad som kommer att ske efter Brexit den 29 mars är något vi dagligen oroar oss för, säger ordföranden Martin Slumbers och fortsätter:

– Hade vi vetat att Storbritannien skulle lämna EU så hade vi sannolikt inte valt att hålla tävlingen på Royal Portrush samma år.

Första gången sedan 1951

Royal Portrush ligger längst upp i det nordöstra hörnet av Nordirland, som gränsar till Irland, men som inte tillhör Storbritannien och inte heller kommer att gå ur EU.

Det är första gången sedan 1951 The Open spelas på Nordirland, och bara ett halvår innan tävlingen ska gå av stapeln är infrastrukturen i området undermålig och behöver fixas.

– Gränserna och oklarheten kring vad som gäller är ett problem för oss. Vi har över 2 000 containers som ska över den irländska sjön, och vi måste börja bygga den 2 april, säger Slumbers.

– Vi vet ännu inte om vi måste boka om, eller om vi ska göra transporter via Dublin eller Belfast. Kanske är det så att vi borde skicka över allting redan nu.

Längtar tills det är över

Det finns alltså mycket att fundera över inför sommarens upplaga av världens äldsta golftävling, en golftävling som skulle bli en bejublad återkomst till Nordirland.

– För ett par veckor sedan kom en kille fram till mig och sa ”Du måste verkligen se framemot The Open på Portrush. Jag svarade honom att jag först kommer andas ut när tävlingen är över.

