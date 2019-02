I fjol imponerade hon på Symetra Tour och säkrade en plats både på Europa- och USA-touren.

Linnea Ström som av många beskrivs som en av världens största golftalanger berättar inför veckans Europatourdebut att hon tagit hjälp av tidigare Solheim Cup-stjärnan Sophie Gustafson.

– Det känns lite nervöst, säger Ström som på torsdagen peggar upp i Australien.

Linne Ström på plats i australiensiska Bonville.

Foto: Ladies European Tour

På college var hon en av de mest framgångsrika spelarna i hela USA och 2018 tog hon Symetra Tour – en nivå under LPGA – med storm och säkrade en plats i golfens finrum.

Under året hann hon dessutom med att kvala in till Europatouren efter att först ha vunnit förkvalet och sedan slutat tvåa i det sista steget.

2019 handlar det för Linnea Ström om att etablera sig på den högsta nivån, och när hon på torsdagen peggar upp på australiensiska Bonville Resort gör hon debut på Europatouren.

– Här är vackert och utsikten är magisk. Jag tror att sådana saker hjälper dig att njuta av spelet, det är så vackert att det helt enkelt inte går att vara sur här ute, säger Ström i en intervju på tourens hemsida.

Ström letar eget framgångsrecept

Det är mycket som är nytt för Linnea Ström. Det både första tävlingen på Europatouren och första gången hon är i Australien, där också LPGA sparkade igång säsongen för ett par veckor sedan.

Därför är det så klart inte fel med en erfaren caddie.

Bär Ströms bag gör Sophie Gustafson, Solheim Cup-vinnare och flerfaldig vinnare på touren.

– Hon har väldigt mycket erfarenhet. Hon lär mig många saker som hon vet och som kan bli användbara för mig i framtiden.

– Förhoppningsvis kommer jag ha en lång karriär, då är det viktigt att ha kul även vid sidan av banan. Sophie påminner mig hela tiden om att ha kul. Man vet ju aldrig när det blir ”din vecka”.

I en intervju som publicerats på tourens hemsida berättar Ström vad hon ser mest framemot med året.

– Allt resande och att spela alla tävlingar. Jag spelade ju på Symetra Tour förra året och kände redan med årets två första tävlingar att det var ett stort steg att ta till LPGA. Nu blir det en ny upplevelse med Europatouren. Det är lite nervöst, men det handlar bara om att hitta och göra vad som funkar bäst för mig.

