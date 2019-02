Regelfiaskot på Europatouren: Såpoperan har bara börjat

Det var bara en tidsfråga innan de nya reglerna skulle testas på allvar.

Och i förra veckans tävling i Dubai ställdes allt till sin spets.

På Europatouren resulterade det i ett monumentalt fiasko – som ledde till en soppa främst regisserad av tourens vd: Keith Pelley.

I huvudrollerna; Haotong Li och Bryson DeChambeau.

Är en regelbok till för att följa? Inte helt, enligt Europatouren.

Foto: TT

Haotong Li från Kina fick två plikslag, tappade ett tio placeringar, och förlorade i runda slängar en miljon svenska kronor.

Enligt de nya reglerna var domarnas beslut helt korrekt.

Hans caddie Mike Burrow stod i den förlängda spellinjen, bakom Li när kinesen började ta sin stance, och oavsett vad intentionen (som skulle kunna vara att hjälpa spelaren sikta) så bryter detta klart och tydligt mot regel 10.2b (4).

So far so good, kan tyckas.

Så klart var det synd om Li, vilket många uttryckte på sociala medier där självutnämnda experter efter att ha granskat saken med lupp inte var sena med att säga vad de tyckte.

Tourens vd Keith Pelley uppfattade snabbt detta, och kanske tyckte också han synd om Haotong Lee. Pelley, som så gärna vill göra golfen mer populär även bland ickegolfare, hade nu fått ett problem. Spelet fick varken verka stelbent eller gammalmodigt.

Skrattretande beteende

Kelley riktade därför pistolen mot St Andrews (där reglerna skrivs) och fyrade av.

I ett i uttalande som publicerades på tourens hemsida menade den kanadensiske vd:n i korta drag att tourens domare tagit rätt beslut, men att reglerna inte borde vara så hårda:

”Jag är starkt övertygad att de faktum att våra domare på plats inte ges utrymme för handlingsfrihet är fel och måste ses över omgående”.

”Det var äckligt orättvist mot Haotong Li och vi måste vara försiktiga för att kunna hitta den viktiga balansen mellan att behålla spelets integritet och öka intresset för spelet globalt”.

Pelley avslutade med att berätta för omvärlden att han själv kontaktat The Royal and Ancients (den där klubben i St Andrews) ordförande Martin Slumbers för att framföra sin åsikt.

Jag har funderat ganska mycket över det här.

Suckarna har varit många.

Pelley ber alltså om speciella regler för touren. Det här går ju att jämföra med om Premier Leauges vicedirektör efter ett hårt domslut skulle kontakta FIFA för att be dem låta de engelska domarna döma lite mer på känsla.

Rätt lag måste ju vinna…?

Skrattretande.

Alla måste givetvis spela efter samma regler, det är själva poängen med regler oavsett vilken liga man spelar i. Och framför allt om man spelar i samma liga (vilket inte verkar vara fallet på Europatouren).

Hur gör man exempel med de som inte är i tävlingens epicentrum och som inte fångas av tv-bilderna?

Offra inte integriteten

Martin Slumbers gav svar på tal och berättade att det inte finns utrymme för olika tolkningar, eller känslor, kring regel 10.2b (4) just för att den ska kunna appliceras med konsekvens.

För mig var det game, set och match till The Royal and Ancient.

”Jag klargjorde det för Keith att vårt fokus ligger på att bevara spelets integritet”.

Tack, Martin Slumbers!

Jag har flera gånger skrivit om golfens identitetskris och vikten av att upprätthålla spelets integritet.

En stor del av det har varit en reaktion på den väg Keith Pelley för Europatouren.

Ambitionen är hela tiden att nå fler och att verka intressant för fler.

”We all know we’re in the entertainment business”, har Pelley sagt vid samtliga tillfällen jag stött på honom mano a mano.

Delvis sant, men jag vägrar att tro att nå fler bara kan ske på integritetens bekostnad.

LÄS MER: Krönika – golfens sålda själ

Vilken regelbok har DeChambeau?

På tal om tourens integritet.

Bryson DeChambeau vann stort i Dubai. På Europatourens egna Twitter-konto hyllades han gång på gång som en stor hjälte och många videor visar upp de så kallade processer ”vetenskapsmannen” går igenom innan varje slag och får honom att framstå som ett geni.

Han talar om hur luftfuktighet och temperaturer påverkar bollens flykt.

Så häftigt! Så intressant!

Men det finns ett problem med alla dessa videor – och bristen på konsekvens.

Enligt de nya regler om snabbare spel som Europatouren själva drivit så hårt för att få igenom (man har till och med haft tävlingar vars budskap är att skynda på tempot) borde DeChambeau har pliktats eller i alla fall skyndats på vid så många tillfällen att segern absolut inte hade varit någon självklarhet.

I majoriteten av de här videorna överskrider DeChambeau tidsgränsen (40 sekunder per slag) med det dubbla än vad som är tillåtet.

Men det var bra TV…

Frågan är dock om någon med sämre skådisatribut spelat efter samma regelbok.

Europatourens inkonsekvens och popularitetsjakt slår hårt på integriteten och för ut skutan på väldigt djupt vatten.

För närvarande tävlar man i Saudiarabien. Det är ett kapitel i sig.

