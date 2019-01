AVSLÖJAR: TV4 tar över US Masters – sänder exklusivt

Golfbloggen kan avslöja att TV4 har förhandlat till sig exklusiva rättigheter för klassiska golftävlingen US Masters.

Detta innebär att en sju år lång SVT-epok nu går i graven.

TV4 väntas skicka ut informationen i ett pressmeddelande senare under onsdagsmorgonen.

– Det känns fantastiskt bra, bekräftar Johan Cederqvist, kanalchef sport på TV4 och C More

Fjolårsvinnaren Patrick Reed får den klassiska gröna kavajen av Sergio Garcia.

Sveriges Television har de senaste sju åren sänt årets första major på herrsidan; US Masters. Den klassiska tävlingen som spelas på Augusta National i Georgia har länge varit den enda majortävlingen som år efter år visats i public service-kanalen.

Men nu går alltså SVT-epoken i graven.

– Vi har ett väldigt gott samarbete med SVT och det är inget vi har snott från dem, utan det bara är en lösning som har blivit, säger Johan Cederqvist.

– Nu ska vi försöka utveckla sändningen ytterligare och göra något sm både är brett och initierat.

”Vi är stolta över förtroendet”

Årets tävling (11-14 april) sänds i Sverige exklusivt i C More, TV12 och Sportkanalen.

C More som 2016 började sända PGA-touren debuterade på Augusta National 2017. Man erbjöd då tittarna över 100 timmar golf med en rad olika extrasändningar med fokus på kända hål och på olika spelare.

– Vi är stolta över förtroendet att få sända allt från the Masters helt exklusivt på C More, Sportkanalen och TV12. Vi kommer som vanligt att göra en heltäckande inramning med alla tänkbara feeder på C More och dessutom sända stora delar av huvudsändningen på TV12, säger Johan Cederqvist, kanalchef sport på TV4 och C More i pressmeddelandet.

– Det finns inget större än Masters i golfsammanhang. Dessutom är det en av årets absolut största tv-sportupplevelser, alla kategorier.



Utöver US Masters spelas i år för första gången Augusta National Women’s Amateur. Det är en helt ny tävling som Augusta National arrangerar, där de bästa amatörerna i världen gör upp om titeln.

Sverige har hela sex spelare med i tävlingen som spelas den 3-6 april.

Finalrundan sänds exklusivt på Sportkanalen och C More.

