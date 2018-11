Henrik Stenson har opererats och är kvitt sin armbågsskada.

Nu gör den svenske stjärnan comeback när Europatourfinalen går av stapeln i Dubai – en plats som ligger honom varmt om hjärtat.

– Jag har lyckats här förut, säger svensken till Viasat.

Henrik Stenson kysser en av två troféer 2013.

Vem som vinner Race to Dubai är i mångt och mycket en duell mellan radarparet från Ryder Cup; Tommy Fleetwood och Francesco Molinari.

Ni minns väl hur de fick namnet Moliwood?

Men även sett med svenska ögon är Europatourfinalen DP World Tour Championship i Dubai en hyperintressant historia.

Henrik Stenson är nämligen tillbaka från den armbågsskada som stört honom under stora delar av 2018.

För drygt en månad sedan lade han sig på operationsbordet i Florida och nu är Sveriges bäste herrgolfare genom tiderna ”fit for fight” igen.

För Svensk Golf har Stenson berättat om de segdragna problemen, och om tiden efter operationen.

– Jag har ju dragits med detta sedan i somras och spelade genom Ryder på tabletter, nu vill jag försöka få det läkt inför nästa säsong och komma någorlunda hel in i säsongen 2019.

– Det blir två veckor utan att göra något alls med armen och sedan bygger vi upp det successivt. Det blir ingen golf på tre, fyra veckor och sedan hoppas jag hinna med lite träning fem, sex dagar och om det känns bra så spelar jag finalen i Dubai.

Och så blev det alltså. Stenson är på plats och går ut klockan 09.35 lokal tid i par med finländaren Mikko Korhonen.

En speciell plats för Stenson

För Stenson är det svårt att hitta en bättre plats att göra comeback än i Dubai.

Han vann tourfinalen när han också tog hem hela Race to Dubai 2013 och har dessutom under flera år bott i landet. Han vann också tourfinalen 2014, men nådde då inte hela vägen i årets totalställning som i stället vanns av Rory McIlroy.

Dessutom har han under flera år varit bosatt i emiratet.

– Framför allt spelade jag bra 2013 då jag satte turneringsrekord på 25 under par. För att vinna här måste man gå lågt och göra mycket birdies. Samtidigt är det inte världens lättaste bana. Det finns ett antal hål som kan vara riktigt tuffa. Man måste helt enkelt spela bra. Järnspelet är det kanske framför allt som är viktigt, tillsammans med puttningen, och det har jag uppenbart gjort bra här tidigare eftersom jag lyckats vinna två gånger, säger Stenson till Viasat.

– Jag har många bra minnen från både Dubai och den här tävlingen. Sedan är förväntningarna inte så höga eftersom jag inte spelat sedan Ryder Cup.

Övriga svenskar som spelar årets tourfinal är Joakim Lagergren, Marcus Kinhult, Alexander Björk och Alex Norén.

