LPGA-kvalet avgjordes i helgen och Taiwans Doris Chen stal rubrikerna.

Dock av helt fel anledning. Den tidigare NCAA-vinnaren pekas ut som fuskare sedan hennes mamma från out-of-bounds sparkat tillbaka hennes boll in på banan.

– Jag försökte inte fuska och är ingen fuskare, säger Chen till Golf Digest.

Fyra svenskor gick vidare från kvalet och spelar nästa år på LPGA-touren; Louise Ridderström, Louise Stahle, Linnea Ström och Jenny Haglund.

Men medierna runtom världen fokuserar på något helt annat.

Tidigare NCAA-mästaren (college) Doris Chen diskvalificerades från tävlingen efter att fusk uppdagats.

På det 17:e hålet (på den sjunde av åtta rundor) slog hon ett snett utslag och publiken hjälpte till att leta efter hennes boll.

Efteråt kunde det konstateras att hennes boll hade flyttats från att vara out-of-bounds tillbaka in på banan.

Personen som flyttat bollen: Chens mamma.

”Jag är ingen fuskare”

Det hela offentliggjordes genom ett officiellt uttalande från LPGA-touren.

”En utomstående person flyttade hennes boll tillbaka i spel. Ms Chen och hennes caddie informerades om att hennes boll flyttats. Doris valde att spela bollen vilket innebar att hon enligt regelboken felaktigt spelat på en flyttad boll”.

Eftersom Chen inte pliktade sig själv innan hon slog ut på nästa hål diskades hon.

Enligt både Golf Channel och Golfweek var det Chens mamma som sparkat bollen tillbaka in på banan.

Det ska ha varit en person som bor på banan som sett det hela och sedan informerat LPGA:s domare som sedan kunde identifiera Chens mamma som den som flyttat bollen.

– Jag försökte inte fuska och jag är ingen fuskare, säger Chen.

Senare har Chen sagt till Chen Golf Digest att hon inte visste att någon sparkat på hennes boll, men att hon samtidigt visste att den flyttats från att vara utanför banan tillbaka in i spel.

Hon trodde därför att det var okej att spela bollen från det nya läget.

Gällande att det skulle vara hennes mamma som sparkat in bollen säger Chen så här:

– Hon har sagt till mig att hon inte gjorde det och ifall det skulle vara så att hon gjorde det så var hon inte medveten om det.

Haft problem som proffs

25-åriga Chen vann 2010 US Girls Junior Championship och segrade även 2014 i NCAA:s individuella mästerskap. Hon gick då på University of California.

Som proffs har hon dock haft det jobbigare och på 12 starter på Symetra Tour – en nivå under LPGA – har hon tjänat mindre än 10 000 kronor.

