Spelarna kritiska till nya Europatourschemat: ”Åker inte dit om jag inte måste”

Europatouren presenterade i dagarna spelschemat inför kommande säsong.

Nytt är att en av tävlingarna spelas i Saudiarabien – något som rört upp känslor bland spelarna.

– Min spontana reaktion är det inte borde vara så många som åker dit, och det är inget jag så gärna skulle göra själv, säger Anton Karlsson.

Niklas Lemke och Anton Karlsson tveksamma till tourens nya stopp.Foto: Martin Hardenberger

När Europatouren startades 1972 arrangerades 20 tävlingar. Åtta av dem spelades i England, fyra i Skottland, två i Spanien och en i Irland, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Holland och Italien.

I dag ser touren helt annorlunda ut och mest uppseendeväckande är kanske att en tävling från och med nästa år hålls i Saudiarabien – ett land som ofta kritiserats för övertramp av mänskliga rättigheter.

Beskedet kom också under en tid då mordet på Jamal Khashoggi fortfarande intensivt diskuteras i medier världen över.

Schemat offentliggjordes på den internationella kvinnodagen, något man kan reflektera över då det så sent som i oktober i fjol stod klart att kvinnor från och med 2018 skulle få vistas på idrottsarenor.

Amnesty: ”Åk med öppna ögon”

Kate Allen på Amnesty International har för The Irish Examiner kommenterat situationen så här:

– Spelarna på Europatouren borde vara medvetna om att de saudiska reformerna i mångt och mycket är ett skådespel. De som är kritiska mot regeringen skickas i fängelse snabbare än någonsin tidigare.

– Och även om förbudet mot kvinnliga bilförare tagits bort så får kvinnor fortfarande sitta i baksätet i alla andra delar av livet. De måste få tillåtelse av sin pappa eller man för att arbeta, gå i skolan, resa eller gifta sig.

– Vi vill inte att spelarna ska bojkotta tävlingen, men att de borde åka med öppna ögon.

LÄS MER: Sebastian Söderberg klar för Europatouren – ”Känns som en revansch”

Flera stora profiler på touren har redan talat om vad de tycker i frågan.

En av dem är Padraig Harrington, flerfaldig majorvinnare och assisterande kapten under Ryder Cup på Le Golf National tidigare i år.

– Frågan man måste ställa sig är om man hjälper eller stjälper. Gör man deras samhälle en tjänst eller gentjänst genom att inte åka och på så vis stänga dem ute?

Karlsson tänker stanna hemma

På Challengetouren, en nivå under, spelas denna veckan tourfinalen. De som är topp 15 på rankingen efter veckans tävling får en plats på Europatouren.

Även där har frågan varit en het potatis.

– Min spontana reaktion är det inte borde vara så många som åker dit, och det är inget jag så gärna skulle göra själv. Sedan är det klart att vissa kanske är pressade utifrån ekonomi och poäng och kanske verkligen behöver spela. Men klarar jag mig utan att åka till Saudiarabien så kommer jag att låta bli, säger Anton Karlsson och medger att det i bland kan kännas som att Europatouren är lite för sugna på pengarna.

– Det är mycket pengar som styr ute på touren. Det har inte varit helt lätt att få till bra scheman och fler och fler tävlingar har lagts i Asien. Som spelare åker man dit det finns tävlingar och pengar att spela om, sedan fattas besluten högre upp. Varje år tillkommer och försvinner tävlingar och de senaste åren har allt fler stora tävlingar spelats i Mellanöstern.

LÄS MER: Mitt oväntade möte med Europatourpampen

Lemke: ”Klurig fråga”

Tävlingen i Saudiarabien ska spelas som tredje tävling i vad som brukar kallas ”ökensvingen”. Veckorna innan spelas tävlingar i Dubai och Abu Dhabi.

Touren kommer tillbaka till Mellanöstern för att sedan under hösten få sitt avgörande i DP World Challenge i Dubai.

– Det är alltid bra väder, bra banor och stora pengar. Om jag inte kommer till Europatouren i morgon, så är det ju inte säkert jag får chansen. Men det ju lite känsligt både mellan Dubai och Qatar och Saudiarabien just nu så vi får ju helt enkelt se vad som händer, säger Niklas Lemke och fortsätter:

– Framför oss som är på Challengetouren (en nivå under), vi ju nästan spela de tävlingarna där det finns pengar.

Golfbloggen har även pratat med ytterligare en svenskt golfproffs om det nya schemat.

– Jag vet att de inte har någon bra kvinnosyn som jag håller med om. Men jag är där för att spela golf och vad jag gör eller säger påverkar inte ett land. Mina värderingar är inte tillräckligt starka för att jag ska skippa en tävling, säger han i ett anonymt uttalande.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger