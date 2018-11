Söderberg redo för nästa steg

Sebastian Söderberg spelar på Europatouren nästa säsong.

Även om det kanske inte blir någon topp-placering i tourfinalen i Ras Al Khaimah i helgen så står det redan klart att 28-åringen från Eksjö tar klivet upp från Challengetouren nästa säsong.

– Det känns som en revansch, säger han.

Sebastian Söderberg tillsammans med caddie/lillebror Jesper.Foto: Martin Hardenberger

Säsongen har präglats av skador och att förberedelserna inför tourfinalen på Al Hamra Golf Club i emiratet Ras Al Khaimah förstördes på grund av matförgiftning kändes nästan symptomatiskt för säsongen.

Men trots det är alltså golfaren från Eksjö redan klar för nästa års Europatour.

Inför finalen låg han fyra på rankingen – och det är teoretiskt omöjligt att skulle komma sämre än 15:e på listan och därmed bli av med sin plats.

– Det känns som en revansch, jag har spelat två år på Challengetouren och misslyckats med att ta kortet. Förra året spelade jag på Europatouren efter att ha tagit mig dit via kvalskolan. Nu visste jag inför den här säsongen hur viktigt det är att lyckas och komma den här vägen istället för kvalet.

Kommer med i de stora tävlingarna

Skillnaden mellan att ta sig till Europatouren via Challengetouren eller kvalskolan är vilken kategori man blir tilldelad. Kommer man dit via Challengetouren är kategorin hack bättre än via kvalskolan och man har således bättre chans att komma med i flera av de stora tävlingarna.

– Det underlättar ju också att spela om lite större pengar om man vill behålla kortet, säger Söderberg.

Hur kommer det sig då att Söderberg, trots en säsong som i mångt och mycket ryckts sönder av skador, i år till skillnad från tidigare lyckats hamna i toppen av Challengetourrankingen?

– Beware of the injured golfer. Jag har haft lite problem med en del skador i år, men det har faktiskt hjälpt mig. Det har gjort att jag har varit tvungen att vara extremt bra mentalt för att ha någon chans, säger Söderberg som inte vill gå in på exakt vilken typ av skador det är han haft.

– Det har varit värst emellan tävlingar och jag har trots allt haft lite flyt och kunnat spela.

Ska fortsätta på samma sätt

Söderberg lyfter också fram att han fått in en ny coach i sitt team.

Rikard Lindberg, som tidigare varit delaktig i den svenska landslagsverksamheten, har klivit in och tagit en form av övergripande ansvar, lite som en spindel i nätet som håller ihop de olika delarna.

– Vi har fokuserat mer på disciplin och att alltid försöka se det som ett jobb, även dagar då man inte är så sugen och när det är lite tuffare. Även om jag tränat mindre så känner jag att träningen varit effektiv och att jag utvecklats.

Nyckeln till ett lyckat 2019 på Europatouren?

– Jag måste behålla samma mindset.

Tufft läge för flera svenskar

Efter två dagars spel på Al Hamra Golf Club ser det dystert ut för de fyra övriga svenskarna.

Niklas Lemke som ledde efter den första dagens spel gick den andra rundan på två slag över par och är hela fem slag bakom ledningen.

Lemke (-4) måste vinna tävlingen för att klättra in bland de 15 bästa på rankingen och därmed säkra sin plats på Europatouren.

Oscar Lengdén och Simon Forsström ligger -2 medan Anton Karlsson återfinns på -1.

För Lengdén räcker det eventuellt med en tredjeplats medan Forsström och Karlsson sannolikt behöver vinna.

