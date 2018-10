Berättelsen om ”Seve” – inte bara bäst

Som golfare var han lika populär som framgångsrik.

Efter karriären föll Severiano ”Seve” Ballesteros ihop på Madrids flygplats – och dog tre år senare efter en tids sjukdom.

För Golfbloggen berättar tv-kommentatorn Göran Zachrisson om mötena med den passionerade spanjoren och hans tuffa bakgrund:

– På natten när ingen såg smög han in på banan. Han spelade i mörkret, det är klart man blir bra då, säger Zachrisson.

Egentligen hade familjen inte råd med golf. Trots det blev Severiano Ballesteros och hans bröder golfproffs.

”Seve” var den yngste av fem.

Hans äldre bröder jobbade alla som caddies på den intilliggande golfbanan. En dag fick Severiano Ballestero, åtta år, en järntrea av brodern Manuel.

Han tog med klubban ned till stranden där han tränade, och tränade och tränade.

– Som barn jobbade han som caddie och fick inte spela. Men på natten när ingen såg smög han in på banan. Han spelade i mörkret, det är klart man blir bra då, säger Göran Zachrisson.

Där, på stranden, lades grunden till en framgångsrik karriär.

Severiano Ballestero blev världens bäste golfare och den förste europén att vinna US Masters.

– Det han gjorde på stranden var inte bara att han lärde sig att träffa bollen väldigt rent, det viktigaste var att han förberedde sig för US Masters genom att putta i vattenbrynet, för där var det som snabbast. När han kom till Augusta var han redo för de snabba greenerna, det var otroligt begåvat att göra, säger Zachrisson.

LÄS MER: Golfbloggen på plats på Challengetourfinalen – där öden avgörs

Kunde trolla med bollar

Redan som 19-åring slutade Severiano Ballestero tvåa i The Open Championship på Royal Birkdale, men det var sättet snarare än resultatet som folk lade på minnet.

– Han kunde vara bland träd och buskar, men han var aldrig i problem. Det fanns inte ett slag han inte försökte sig på, säger Luke Donald i en BBC-dokumentär om den populäre spanjoren.

Severiano Ballestero var en bollkonstnär.

1979 vann han The Open efter att på det 16:e hålet ha slagit ut bollen på parkeringsplatsen, 50 meter höger om fairway.

Ballesteros som hittade sin boll under en av de parkerade bilarna fick droppa och kunde sedan spela in sin boll mot green. Spanjoren gjorde par och vann tävlingen.

– Hans motto var att om jag kan se bollen och har plats att svinga så räcker det, har ”Seves” tidigare caddie Dave Musgrove sagt.

Var vän med Tumba

Under sin karriär besökte Severiano Ballesteros vid ett flertal tillfällen Sverige, bland annat för att spela Scandinavian Masters. I Sverige fanns goda vännen Sven Tumba.

Göran Zachrisson minns tillbaka:

– Han kunde vara väldigt hård, men också oerhört finkänslig, mjuk och härlig.

– Jag var ute med Seve och Sven Tumba några gånger när de spelade på Ullna. När han kom och skulle spela Scandinavian Masters så var de ute och lekte på banan. Det var underbart att se. ”Jag kan slå det här slaget”, sa den ene. ”Ja, det kan jag också”, sa den andre. Så lekte de.

”Seve” och Tumba inför vad som då hette Scandinavian Enterprise Open.Foto: Gunnar Forsberg

Han hade en fin story

I sitt hemland satte ”Seve” golfen på idrottskartan.

– Före ”Seve” var golfen ingenting i Spanien. Han ändrade på det, har Sergio Garcia sagt.

Givetvis måste man fråga sig varför. En del av svaret kan vara att golfstjärnan kom från en fattig uppväxt. Hans föräldrar var lantbrukare och hade inte pengar till att barnen skulle golfa. ”Seve” gjorde en klassresa och tog med sig familjen.

– Han kom från fattigdom och blev världens bäste och mest berömde golfare. Han var och är en fantastisk berättelse, säger BBC-kommentatorn Ken Brown.

LÄS MER: Golfbloggen har besökt nästa års British Open-bana – så bra är Royal Portrush

Personifierar Ryder Cup

Kanske var det just viljan och passionen som gjorde Severiano Ballestero till en så framträdande person i Ryder Cup.

Under 80- och 90-talet bar han fram Europas lag.

– Det roligaste han visste var att slå amerikanerna, säger Zachrisson.

Seve tog totalt 22,5 poäng på 37 matcher och bildade ett framgångsrikt par tillsammans med landsmannen José María Olazábal. De vann 11 och delade två av de 15 matcher de spelade tillsammans, vilket än i dag gör dem till Ryder Cups mest framgångsrika par.

Ballesteros var med i det lag som 1985 vann Ryder Cup och stoppade en amerikansk segersvit som pågått sedan 1959.

Han var sedan också kapten 1997 på Valderrama när matchen för första gången någonsin spelades på Kontinentaleuropa.

– Som kapten var han inte klok. Per-Ulrik Johansson höll på att bli galen på honom eftersom ”Seve” i stort sett ville slå varje slag själv. Men Europa vann till slut och det var vad det handlade om.

Ett mirakel tillägnat Seve

Sannolikt är det också när det kommer till Ryder Cup som Severiano Ballesteros arv är starkast.

Efter att ha förlorat medvetandet på Madrids flygplats diagnostiserades han med en hjärntumör och opererades 2008. Tre år senare, bara 54 år gammal, avled ”Seve”.

Ryder Cup 2012 blev således den första matchen efter ”Seves” bortgång.

Europa hade den ikoniska bilden där Seve höjer näven mot skyn loggad på sina kläder.

José María Olazábal var kapten det året och Europa stod för tidernas största comeback när man vände underläge 10-6 till seger under den sista dagen.

Bedriften skulle komma att gå under namnet ”Miraklet på Medinah”.

– Jag tänkte många gånger på ”Seve” och den här vinsten var för honom, sa Olazábal efteråt med tårar i ögonen.

Följ Golfbloggen på Twitter: @mhardenberger

Facebook: Golfjournalist Martin Hardenberger

Instagram: Hardenberger